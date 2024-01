A pesar de ser rivales, Yeison Jiménez y Alberto Posada son los artistas que más cobran por concierto

La música popular es un género que se caracteriza por su ritmo pegajoso y letras que hablan sobre amor, desamor y situaciones cotidianas. En Colombia, este género es muy popular y ha sido parte de la cultura musical del país durante décadas.

Hay muchos exponentes de la música popular en Colombia, pero algunos de los más destacados son Luis Alberto Posada, Yeison Jiménez, Alzate y Luis Alfonso. Estos artistas han sido muy influyentes en la música popular colombiana y han llevado este género a todo el mundo.

Luis Alberto Posada es un artista excepcional que ha dejado una huella imborrable en la música ranchera y popular. Este artista siempre se ha mantenido fiel a sus raíces y nunca ha olvidado de dónde viene. Esto se ve reflejado en sus canciones, que hablan sobre temas cotidianos y experiencias personales.

Ahora bien, Yeison Jiménez ha logrado conquistar el corazón de miles de fans en todo el país. Su estilo único y auténtico lo ha llevado a ser reconocido como uno de los exponentes más destacados del género popular. Sus canciones hablan de amor, desamor, fiesta y despecho, temas que todos pueden identificar en algún momento de su vida.

Esto es lo que cobran los artistas por concierto:

El legendario Luis Alberto Posada, interprete de éxitos como “El precio de tu error”, “Me tomas y me dejas” y uno de los cantantes del megahit “Guaro” lo que quiere decir que, aunque la canción no sea de su autoría, sí puede cantarla en sus conciertos, puede llegar a cobrar hasta 160 millones de pesos por un show.

De acuerdo a la DJ Marcela Reyes, que lo contrató hace poco más de un año, entonces 120 millones por un show privado, que suelen ser mucho más baratos que los eventos con público.

Yeison Jiménez es el segundo que más cobra a nivel nacional, con una tarifa de 150 millones. Aunque cuando el artista habla de su precio, también es enfático en explicar que ha trabajado muy duro como para llegar a esa suma. Según él, en los inicios se conformaba con solo 80 mil pesos.

Luis Alfonso lleva poco tiempo posicionado como un artista de grandes ligas en la música popular, pero ya puede cobrar sumas que superan los 120 millones de pesos.