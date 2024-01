“No necesito esos premios”: así reaccionó ‘La Liendra’ tras quedar excluido de los premios Esland

‘La Liendra’ no logró pasar a la fase final de los premios Esland, quedando eliminado de la única categoría en la que estaba nominado: evento del año, por la serie de peleas que organizó en 2023 bajo el nombre de ‘King of the ring. Y a través de una historia dejó ver cuál fue su reacción ante esta mala noticia.

El influencer ha dejado a un lado el contenido en Instagram para dedicarse a otras plataforma como Twitch, en donde protagoniza sesiones de videojuegos de todo tipo, además de usarla para difundir la transmisión de los eventos que organizó el año pasado.

Esto no solo le valió un récord en esta plataforma, sino también una nominación y una invitación a los premios Esland 2024, una gala que reconoce a los streamers más destacados de España y Latinoamérica, reuniendo a varios de ellos en diferentes categorías.

Y si bien el joven había llegado a la fase preliminar en una categoría, el pasado lunes descubrió que no había podido alcanzar la fase final, mostrando su decepción en una historia de Instagram.

“No clasificamos, pero para mí fue un gusto y un honor. Me siento super bien con haber estado entre los ocho mejores eventos del 2023. Parce, era muy duro ganar, primero porque estábamos compitiendo contra Ibai, contra Jordi Wild, personas demasiado gigantes, pero con que nostros estuviéramos, ahí con eso tengo”, empezó a contar La Liendra.

También destacó que ningún colombiano logró quedar clasificado en la fase final de esta premiación, a pesar de que ‘WestCol’ contaba con tres nominaciones más que él y una gran proyección internacional.

La Liendra no asistirá a los premios Esland 2024

En el mismo clip, el streamer indicó que a propósito de que ni él ni ningún otro colombiano quedó clasificado en la fase final, ve difícil que viaje como invitado hasta Andorra, donde se celebrará la premiación.

“Creo que no voy a ir a Andorra, no voy a ir a Europa. Igual no necesito esos premios para nada más, voy a seguir con lo mío. Pero fue un gusto haber estado ahí”, concluyó La Liendra.

Cabe destacar que, a pesar que el año pasado no figuró en ninguna categoría, el influencer asistió en calidad de invitado, desatando momentos polémicos con otros influencers, lo que llevó a que muchos miembros de esta comunidad le dejaran muy malos comentarios.