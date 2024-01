“Me dio tan duro”: Lina Tejeiro reveló las razones por las que desistió de su participación en ‘La casa de los famosos’

Lina Tejeiro sigue consolidándose en la televisión colombiana y en las redes sociales gracias a su forma de ser y su personalidad que le permiten desempeñar los diversos papeles en producciones como ‘Padres e Hijos’, ‘La ley del corazón’, ‘Chichipatos’, ‘Un rabón con corazón’, ‘Soldados 1.0′, ‘La hipocondriaca’, entre otras, donde no solo ha encantado con su belleza, sino que ha hecho que sus millones de seguidores quieran estar al tanto de su vida privada en redes sociales donde comparte apartes de su vida sentimental, de sus emprendimientos, su familia y los nuevos proyectos en los que se le verá ahora que volvió a la televisión tras sus cirugías de extracción de biopolímeros.

Ahora que el Canal RCN está próximo a estrenar ‘La casa de los famosos’, mientras poco a poco va revelando a las celebridades que harán parte del reality show, Lina Tejeiro abrió un espacio de interacción con sus seguidores en sus historias de Instagram, donde dejó saber que para la versión del reality en Colombia no va a participar, pero sí reveló que iba a ser parte de la versión de Estados Unidos, pero que un suceso en su vida la llevó a cambiar de decisión.

“Yo iba para La Casa de los Famosos, Estados Unidos, que de hecho la hace Telemundo. Tenía que viajar ahorita a finales de enero para ir a internarme en esta casa con 22 famosos, pero en medio de todo este proceso donde yo ya tenía decidido que me iba, que es desde el año pasado, incluso desde septiembre sabía y estaba clarísimo me iba, Frida murió en medio de esta decisión”, acotó.

Las razones que alejaron a Lina Tejeiro de ‘La Casa de los Famosos’

La famosa ha dejado saber en sus redes sociales que el repentino fallecimiento de una de sus perritas pomerania le ha hecho llorar más de lo imaginado, pero lo que no llegaron a pensar sus seguidores es que este suceso la llevara a tomar radicales decisiones en su vida.

Sobre su participación en nuevos formatos, indicó que: “Me dio tan duro este duelo que empecé a tener ansiedad y empecé a tener un conflicto emocional muy fuerte que decidí desistir de ‘La Casa de los Famosos’, Estados Unidos y no fui porque no me sentía emocionalmente estable para estar en una casa encerrada uno, dos, tres meses, cuatro meses sin saber de mi familia, sin saber de mis perros, sin saber de mi abuelo, sin saber de nadie, entonces no”.

