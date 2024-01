“Empezamos a escribir este año”: Melina Ramírez de Yo me llamo confesó su primer sueño cumplido del 2024

Melina Ramírez es una modelo y presentadora de televisión caleña, quien ha logrado ganarse el cariño de los televidentes no solo por su belleza sino también por su carisma y espotaneidad. Esto gracias a su participación en programas de entretenimiento de Caracol televisión como ‘Yo me llamo’ y ‘El Desafío’. Pero, además de su presencia en la pantalla grande también ha buscado llevar a cabo otras facetas como lo es el de empresaria que si bien, no ha sido un camino sencillo, ha dejado varios frutos. Ahora, Melina volvió a aparecer en sus redes sociales y confesó su primer sueño cumplido del 2024.

Le puede gustar: “Queda llenito de amor”: Catalina Gómez de ‘Día a Día’ mostró la terapia que realiza para emprender nuevos proyectos

Aunque su última aparición en la televisión colombiana se dio en diciembre con la gran final de ‘Yo me llamo’, lo cierto es que la caleña sigue adelante con su empresa ‘GoUp’ y por supuesto, buscando compartir tiempo de calidad con su familia. Luego de las vacaciones de navidad y fin de año, Ramírez volvió a aparecer en sus respectivas redes sociales, esto con el fin de que enviar un mensaje de aliento a sus fans: “Hoy es un día en el que muchos retomamos temas laborales, iniciamos proyectos y empezamos a escribir lo que será este año”.

Sin embargo sus declaraciones no terminaron allí, pues reiteró que se trata de un paso más para su faceta como empresaria, teniendo un fuerte motivo detrás: “Hoy es un día especial para mí, porque lanzamos nueva imagen y presentación en ‘GoUp’”. Asimismo, Melina aprovechó para destacar que desea que brille el sol con fuerza para todos sus seguidores teniendo en cuenta este nuevo año que comienza.

También puede leer: “Me van a poner de todo”: Marbelle mostró los procesos a los que se somete para iniciar nuevos proyectos

Lo cierti es que Melina está en su mejor momento, pues además de ganarse el cariño de los televidentes con su presencia en la pantalla grande, también ha logrado llevar a cabo otras de sus pasiones con éxito. Sin dejar de lado, que hace pocos meses llegó al altar con Juan Manuel Mendoza, un actor quien se robó su corazón y esperan celebrar su luna miel por todo lo alto en pocos mees.