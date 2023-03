Juliana Velásquez: la prueba de cómo el talento da sus mejores frutos a su tiempo

Un recuerdo puntual en la vida de muchos de los que crecieron en los 2000, era el levantarse cada mañana a ver el Club 10 en el Canal Caracol. Para quienes tienen una idea de este programa una cara familiar que hoy en día está rompiendo esquemas y barreras con su música, salió justamente de allí, de ese programa que hoy en día es motivo de nostalgia para muchos.

Los años pasan, y con ello el talento y las habilidades a medida que los artistas crecen, y Juliana Velásquez ha sido la clara prueba de que ese talento da sus mejores frutos al momento indicado. Ese es justamente el tipo de evolución que ha tenido la carrera de la colombiana pues ahora debutará en uno de los escenarios más importantes de la música en Colombia: el Festival Estéreo Picnic, donde compartirá escenario con nombres importantes de la escena musical como Drake, Billie Eilish y Rosalía.

No solo eso: la colombiana de 25 años además está a punto de embarcarse en su primera gira como solista, donde buscará ofrecer a sus fanáticos un show íntimo. Y, agregándole la cereza al pastel para su carrera, hará parte de una nueva producción original de Netflix. Todo esto sucediendo después de que ella decidiera darle un giro a su carrera artística debutando en la música, durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19.

Atrás quedaron los días de la niña del Club 10 del Canal Caracol que hablaba los fines de semana con Aurelio Cheveroni y sus amigos; la carrera de la ganadora del Latin Grammy está en uno de sus mejores momentos, y por ese motivo, PUBLIMETRO se sentó a hablar con Juliana Velasquez sobre su debut en el escenario del Festival Estéreo Picnic.

¿Cómo fue el proceso de selección con el Festival y cómo te sientes al estar entre el cartel para este año?

Cuando yo supe que mi nombre estaba sonando para los convocados al Estéreo Picnic de este año, era desde el año pasado, y al llegarme la invitación finalmente, comencé a temblar de la emoción. Este es el escenario y el evento musical más grande que tenemos en Colombia. Cuando me doy cuenta por la publicación del cartel, porque fue gracias a esto que me enteré, no por mi equipo, casi muero.

Este es un regalo de la vida y desde ese día dije que haré un gran show, que invite a todos a florecer a través de mi música.

¿Cómo te has preparado para este momento en tu carrera? No todos los artistas pueden decir que han pisado la tarima de este importante festival.

Me he preparado con mucha disciplina, mucho ensayo, pero lo más importante para mí será el divertirme en ese escenario, quiero celebrar mi vida estando en ese lugar. También, creo que es un lugar especial donde viviré un pico de emociones, pero donde lo más importante será ser honesta, genuina, sensata y real con cada parte de mi show.

Sin dar spoilers, ¿qué pueden esperar tus seguidores de tu espectáculo?

Uno muchas flores

Dos: Canciones de siempre pero las canciones de siempre

Tres: más de tres artistas en escena que me estarán acompañando en escena.

¿Un recuerdo muy puntual que tengas de cualquiera de las ediciones pasadas del Estéreo Picnic que hayas asistido?

Tengo dos recuerdos muy puntuales del Estéreo Picnic: el primero es cuando vi a Totó La Momposina, es una artista latente a quien todas las mujeres latinas le debemos demasiado, por haber arado ese terreno y permitir que ahora nosotras seamos las que florecemos ahora en este punto.

El segundo, cuando vi a C. Tangana el año pasado. Era fan de él y me gustaba su música, pero siento que es un artista que se toma cada presentación con mucha altura y cabeza. Creo que quedó tatuado en mí. Ya cuando vea a Rosalía sé que ella será mi nuevo momento favorito.