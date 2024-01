“Presa en mi propio cuerpo”: Esta es la compleja enfermedad que enfrenta Margarita Rosa De Francisco desde sus 16 años

Margarita Rosa de Francisco reveló los retoques estéticos que se ha hecho y que no se los hará más Foto: Instagram @margaritarosadefranciscofc

Margarita Rosa De Francisco también conocida como ‘Mencha’ es una actriz, cantante, escritora, compositora y presentadora colombiana, quien cuenta con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento por producciones como: ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Gallito Ramírez’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Pero, antes de alcanzar el éxito, la caleña tuvo que enfrentar una compleja enfermedad desde sus 16 años.

Si bien, De Francisco desde hace varios años reside en Miami, esto no ha sido impedimento para que se encargue de estar al tanto de las diversas situaciones por las que atraviesa el país, siendo blanco de amores, pero también de diversas críticas. Sin embargo, la actriz sigue en el ojo del entretenimiento tanto nacional como internacional, pues hace pocos días se dio a conocer que ha tenido que enfrentar desde hace varios años la enfermedad esclerosis degenerativa, incluso durante su juventud tuvo que enfrentarse a una intervención en su columna vertebral.

En medio de una entrevista para el programa internacional, ‘Ventaneando’, la cantante reiteró: “Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces yo no tengo movilidad en mi columna, estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba, eso me hace sentir como presa en mi propio cuerpo”. Asimismo, Margarita indicó que este camino le ha dejado un sinfín de aprendizajes, sobre todo para aceptar la inmovilidad de su cuerpo.

Sin embargo, las declaraciones para el medio de comunicación mencionado no terminaron allí, pues indicó que para su cirugía a los 16 años estaba como Frida Kahlo: “Casi un año con un yeso que cubrió toda esta parte del torso (…) cuando me lo quitaron había perdido nueve meses de entrenamiento”. Luego de esta difícil etapa reiteró que empezó a construir su cuerpo y desde allí, se dedicó a escucharlo y por ende, llevar a cabo diversos procesos de entrenamiento.

Ahora, a sus 57 años, Margarita resaltó que se siente tranquila con cada una de sus inseguridades y por ende, confusiones, pues han sido, precisamente, estas la han llevado al autoreconocimiento, dejando claro que ya no tiene más ambiciones con respecto a nada, tanto en materia personal como profesional.