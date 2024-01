“¿Y este niño cuántos años tiene?”: Carolina Gómez contó su reacción cuando le ‘cayó' un ‘pollo’

La actriz y señorita Colombia 1993, Carolina Gómez, sigue recibiendo elogios por su gran talento y belleza natural que ha perdurado en el tiempo. En la más reciente entrevista que tuvo con Eva Rey, la caleña contó una anécdota que la dejó hasta sorprendida por la admiración y gusto que sigue despertando en los hombres de todas las edades.

Gómez comentó en la entrevista un episodio inusual que vivió mientras pedía una bebida en la barra de un bar, cuando fue abordada por un hombre joven.

La actriz confesó que de repente el hombre le empezó a hacer conversación y le preguntó algo que la tomó por sorpresa y a lo que reaccionó: “¿y este niño cuántos años tiene?”, pero de igual forma la Carolina respondió de manera respetuosa, “Gracias, me subiste la autoestima, pero creo que no me parece apropiado”, respondió porque el joven le insistía de manera constante.

En medio de la entrevista con Eva Rey, Gómez dijo que le expresó al joven que ella podría ser hasta su madre y que las diferencias de edad sin innegables. “No, mi amor, yo podrías ser tu mamá”.

Entre risas la actriz contó que el hombre podía tener unos 32 años y que se le hace raro que le caigan hombres tan jóvenes o ‘pollos’, porque en años anteriores no le sucedía, pero que ahora sucede con mayor frecuencia.

Cabe recordar que la actriz tiene un hijo que se llama Thomas Hoyos Gómez, quien es hijo de su expareja Nicolás Hoyos.

Thomas ya es todo un hombre que se desempeña en una multinacional como diseñador de interiores. “Es diseñador de interiores, está trabajando en una multinacional brasilera de diseños de cocina de lujo y de clósets que le encanta. Es un muy buen hombre, con un gran corazón, que va buscando su rumbo y amo ver lo que es hoy en día”, dijo la actriz en una entrevista.