Goyo lamentó la gran pérdida que tuvo en la tragedia por el derrumbe en la vía Quibdó

Goyo, la reconocida artista colombiana, oriunda del Chocó, perteneciente a la agrupación ChocQuibTown, se pronunció sobre el lamentable derrumbe que ha cobrado la vida de más de 18 personas y ha dejado a más de 30 heridas, en la vía Quibdó-Medellín.

A través de un video publicado en sus redes sociales en el que se observa cómo se encuentra la vía Quibdó-Medellín, la artista lamentó la gran pérdida que tuvo su familia y mandó sus condolencias a todas las personas que están pasando por lo mismo.

“Me desperté con esta imagen y pensé que no era de hoy, la hemos visto muchas veces. En esta vía perdí a una prima con la que fui al colegio, estaba en Medellín comprando todo para celebrar la fiesta de su niño y no pudo regresar con vida. Es una situación que tristemente no se resuelve en años, pero ni viendo esta imagen pierdo la esperanza en que esto va a cambiar. Solo queremos una mejor calidad de vida para el Chocó”, fue el texto que escribió la artista con un conmovedor video de la “trocha de la muerte” como le dicen a este sector.

Derrumbe en la vía Quibdó ha dejado más de 23 muertos

Uno de los grandes derrumbes que se presentaron en la vía Quibdó este viernes 12 de enero, aplastó una casa en la que se encontraban alrededor de 50 personas que estaban esperando que se abriera la vía que ya había quedado cerrada por otro derrumbe.

Autoridades informan que se encuentran trabajando para lograr rescatar a las personas o cuerpos fallecidos de los que quedaron atrapados por el materia, hasta el momento la vía permanece cerrada temporalmente.

La Gobernadora del Chocó declaró calamidad pública por la emergencia.

Por su parte, la alcaldía municipal del Carmen de Atrato, Chocó, indicó que los cuerpos hallados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “Hoy 13 de enero, todos los cadáveres encontrados serán trasladados hasta la sede de Medicina Legal en Quibdó, nuestros pensamientos están con las familias afectadas”, indicaron.