“Hasta aquí llegue”: Jenn Muriel contó cómo fue el accidente en el que casi pierde la vida

Una terrible experiencia vivió la reconocida influencer Jenn Muriel luego de sufrir un accidente mientras conducía su carro en una carretera. Así lo dio a conocer a través de un video que compartió en sus redes, generando preocupación entre sus miles de seguidores.

Afortunadamente, la ex pareja de Yeferson Cossio resultó ilesa del suceso que le hizo pensar por unos momentos que sería el fin de su vida. En un clip publicado en sus historias de Instagram, la modelo relató que se encontraba manejando en la vía cuando de repente una mala maniobra hizo que se aproximara a una peligrosa bajada

“Yo estaba en una súper empinada, en una bajada impresionante y lo único que podía hacer era coger a la izquierda porque al frente tenía un barranco. El carro es un poquito grande entonces uno normalmente le toca abrirse un poquito para poder coger bien la curva, cierto, yo no podía hacer eso. Cuando medio traté de moverme un poquitico se me fue el carro porque es súper pesado y frené como pude”, narró Muriel.

En ese momento, la creadora de contenido se sorprendió y pensó que su existencia acabaría. “Yo dije: ‘No, hasta aquí llegué. Dios mío”, recordó Jenn.

Mencionó que tuvo que adelantar y retroceder poco a poco el carro, ya que literalmente había quedado en la punta del barranco. “Entonces, no había otra forma, me tocó cogerme más hacia la izquierda, pero ya estaba un arbusto que tenía concreto y me llevé la puerta, pero bueno aquí estamos”, dijo Muriel agradecida por estar a salvo y mostrando en otra imagen los rayones que sufrió la pintura del vehículo.

En otros videos, la paisa señaló que era la primera vez en 10 años que dañaba un carro de esa forma.