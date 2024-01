Cintia Cossio contó que se deja “manipular” de su hijo por esta razón

Cintia Cossio le contó a sus seguidores que tiene cierta debilidad por algunas de las peticiones de su hijo, Thiago, indicando en una de sus historias de Instagram que en algunas ocasiones se deja manipular por él debido a un curioso detalle, dejando entrever que el pequeño sabe cómo convencer a su mamá.

La joven anunció a finales del año pasado que se separó de su pareja, el influencer Jhoan López, indicando que los motivos de esto se mantienen en privado y planea dejarlo de esa manera hasta nuevo aviso, razón por lo que muchos internautas han armado sus propias teorías, que van desde infidelidad hasta conflictos familiares.

Sin embargo, lo que ha quedado claro es que ambos siguen en contacto pensando en su hijo, quien se ha podido ver tanto en las historias de su mamá como de su papá, siempre divirtiéndose, bien sea en casa o en algún viaje.

Y a propósito de esto último, Cintia Cossio ha estado compartiendo algunas fotos y videos en sus historias en donde se puede ver que está en Finlandia junto al pequeño, visitando un lugar del país escandinavo conocido como ‘La villa de Santa Claus’.

En las historias ha podido ver que ambos han estado divirtiéndose en este lugar, disfrutando de las actividades que ofrece y de los hermosos paisajes nevados. Sin embargo, la joven aprovechó para contar una curiosa anécdota de su viaje, indicando que su hijo sabe bien cómo manipularla.

“Son más de las 12 de la noche, ¿y pueden creer que Thiago me va a hacer salir porque quiere un chocolate caliente? Y yo: ‘no, está muy tarde, está muy tarde. ¿Y saben con qué me manipuló? ‘Mamá, es que tengo mucha hambre’”, dijo la influencer, indicando que ante esta lógica no le podía decir que no al pequeño.

¿Thiago vive con Cintia Cossio o con Jhoan López?

A propósito de su separación, varios usuarios de las redes sociales decidieron abordar este tema en una sesión de preguntas y respuestas que la modelo decidió hacer hace algunos días, aclarando algunos detalles al respecto.

Y uno de ellos fue si su hijo estaba viviendo con ella o con su expareja, aprovechando una historia para dejar claro que el niño se está quedando con ella, al menos durante ese momento.

En el clip, Cintia Cossio le pregunta a Thiago si ellos viven juntos, a lo que él responde de manera afirmativa, aclarando también que la ve todos los días: “no, es que la gente cree que tú y yo no vivimos juntos, que nunca nos vemos, que porque yo no publico cosas contigo, ¿puedes creerlo?”.