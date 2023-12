“Es un milagro que esté tapada”: Cintia Cossio sorprendió en redes con atuendo típico

La reconocida influencer Cintia Cossio ha logrado destacarse en el mundo digital gracias a su autenticidad y estilo único. Con casi 7 millones de seguidores en Instagram, la modelo comparte su vida, vestimenta y consejos de belleza, convirtiéndose en una figura influyente para sus seguidores. Recientemente, la paisa sorprendió con un atuendo típico, desatando comentarios de todo tipo.

La creadora de contenido, además de colaborar con diversas marcas y participar en proyectos que van más allá de las redes sociales, ha ganado fama gracias a su carisma y conexión con el público, posicionándola, al igual que su hermano Yeferson Cossio, como una de las influencers más destacadas del país, generando impacto en el mundo de la moda y el lifestyle.

A través de sus cuentas personales, Cintia compartió fotos y videos en los que aparece luciendo una wayuushein o manta wayuu, de color rojo y holgada, complementando el look con una pañoleta en la cabeza del mismo tono del vestido. En la cultura indígena, este color representa la fuerza, la sangre, la protección y el empoderamiento.

Cintia Cossio La influencer lució un atuendo wayuu durante su visita en La Guajira. / Foto: Instagram

“Cuando la vida propia es cero interesante, no queda más que hablar del prójimo para tener algo de ‘aceptación’ social”, escribió Cintia en el pie del video que difundió en sus historias, en el que también se veía maquillada con trazos en forma de espirales y puntos rojos en las mejillas y en la frente.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar, diciendo que era extraño ver a Cintia con tanta tela, ya que en la mayoría de las ocasiones se muestra con atuendos sexys y ropa de baño. “Es un milagro que esté tapada”; “Se ve hermosa con la manta, pero no es su estilo”; “Que raro que no salió desnuda mostrando el jo...”, opinaron los internautas.

A pesar de las críticas, Cintia Cossio continúa ganando popularidad gracias a su autenticidad y capacidad para inspirar a otros a través de sus plataformas digitales.