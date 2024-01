¿Y la boda? Mateo Carvajal podría terminar su compromiso con Stephanie Ruíz por esta razón

Mateo Carvajal dejó entrever en sus historias de Instagram que es posible que la boda con su prometida, Stephanie Ruíz, no se lleve a cabo, ya que se enteró que su pareja podría estar mirando a otros pretendientes. Y ante esto, el atleta decidió tomar cartas en el asunto para nivelar las cosas.

El par de colombianos han protagonizando un romance con varios altibajos desde hace un par de años, mostrando su faceta más romántica en diversas oportunidades, como también aquellos momentos en los que se mantienen separados por varias semanas, lo que termina po despertar rumores de una ruptura.

Puede leer: “Un ejemplo para los papás”: Mateo Carvajal enternece a sus fans por el ‘regalazo’ que le dio a su hijo

Y es que en más de una oportunidad han dado a entender que estuvieron a punto de tomar caminos diferentes a pesar de su compromiso en televisión pública. Desde ausencias prolongadas hasta grandes regalos de disculpas se ha podido notar en las historias del par.

Pero en una serie de clips publicados por Mateo Carvajal reveló que su pareja podría estar viendo a otros pretendientes, información que le llegó de una fuente que, según él, es muy confiable: un tarotista de TikTok.

“Obviamente yo le pregunté al vidente que si Stephanie me estaba siendo infiel y esto fue lo que me respondió: ‘mira que infiel, infiel hasta el momento no veo, no veo que ya haya tenido, que te haya puesto los [cuernos]. Pero sí veo que está mirando a otras personas, veo que en estos momentos ella no está cerrada a conocer nuevas personas’”, es lo que se puede escuchar en el clip compartido por el colombiano.

Lea también: ¿Lo dudó?: Esto dijo Mateo Carvajal sobre el momento en el que Melina le contó sobre su embarazo

Mateo Carvajal no se quedó de brazos cruzados

Ante la curiosa revelación del vidente sobre la supuesta situación en la que se encuentra su prometida, el atleta decidió tomar cartas en el asunto, dejando entrever que es posible que su boda no se llegue a realizar debido a que él está empezando a buscar un reemplazo para Stephanie.

Y de acuerdo con un video publicado en sus historias, tal parece que encontró al reemplazo adecuado para él, publicando un video de una señora que hace sesiones en vivo en TikTok. “Conseguí amante! Bueno, casi”, escribió Mateo Carvajal sobre el clip.

“Les presento a doña Rocío: una mujer muy bella que conocí hace poco y le empecé a escribir. Y mi primera pregunta fue: ‘¿mi señora de causalidad está soltera?’”, dijo el joven en una de sus historias, dejando escuchar también que respondió la mujer: “Sí, mi señor, estoy soltera. Solterita y a la orden”.