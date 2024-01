“¡Qué lindos!”: Natalia Ramírez hace reír con meme de Marcela, Patricia y Betty en versión masculina

Como todos los jueves de TBT, la actriz Natalia Ramírez, recordada por su papel antagónico en ‘Yo soy Betty, la fea’, compartió en sus redes un meme con el que recordó su participación en la exitosa historia de Fernando Gaitán, hace ya 24 años. La imagen no solo evocó su extraordinaria actuación como Marcela Valencia sino que hizo reír a sus miles de seguidores.

La artista publicó en su cuenta de Instagram una foto editada con una famosa aplicación para teléfonos inteligentes en la que se transforman las facciones del rostro de mujeres a hombres y viceversa. Los personajes de la telenovela no escaparon a la ‘magia’ de la tecnología y el resultado fue muy gracioso.

“1999 #tbt❤️ cuando varios actores que no quedaron hicieron audición para los personajes de Ana María, Lorna y yo. Jajaja”, escribió en tono bromista la actriz en su cuenta personal, seguido de un mosaico con varias fotos modificadas por FaceApp. Lo más chistoso, es que usaron parte de las reacciones de Patricia y Marcela al darse cuenta de la transformación física de Betty, una de las escenas memorables de la trama.

¿Cómo se ven Marcela, Patricia y Betty en versión masculina?

Los rostros de las actrices presentaron facciones masculinas muy marcadas; ‘La Peliteñida’ no posee su larga melena rubia; Marcela tuvo un cambio radical con una barba limpia y bien diseñada. Mientras que Betty aparece con el cabello corto y la cara recién afeitada.

Ramírez no oculto su emoción por la foto y comentó: “Jajaja. No saben como me he reído con esto que me encontré en Facebook”. Luego, su compañera de actuación, Lorna Cepeda, también reaccionó con risas al recuerdo compartido por Natalia.

En la plataforma digital, las opiniones no se hicieron esperar y hasta recibieron elogios por lo “atractivos” que se veían. “Eres muy bonita y de hombre serías guapísimo también”, fue una de las reacciones del público sobre la apariencia de Natalia.

También hicieron comentarios sobre el cambio de Lorna. “Pareces William Levy”; “Te parecés a Jensen Ackles”, escribieron los internautas. Otros señalaron: “La única versión masculina que me gusta es la de Marcelo jajajaja . La otras solo se ven bien en versión femenina”; “Patricio, Marcelo y Betto”.