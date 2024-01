¿Es por la plata? Nanis Ochoa reveló las razones por las que despidió de ‘Lo Sé Todo’

‘Lo Sé Todo’ , un popular programa de farándula y entretenimiento transmitido por Canal 1, anunció la incorporación de Alejandra Serje como nueva presentadora y esta noticia conlleva la despedida de dos conductoras anteriores, Elianis Garrido y Nanis Ochoa que son muy recordadas por su gran carisma y aunque el tiempo de Nanis fue mucho más corto que el de Elianis, el público la extraño durante la semana en que se vio su ausencia, ella aclaró las razones de su adiós.

Nanis, confesó que el programa durante su tiempo se ganó el cariño de la gente, pues aunque inicialmente Nanis no es presentadora si no se dedica a la actuación, su proceso de aprendizaje fue muy notorio a lo largo de estos meses: “no creía en mí y el programa llegó en un momento crucial de mi vida. Mi pasión es actuar y me voy porque siempre he querido ir a México a explorar, y no quiero quedarme sin vivir ese sueño de actuar y protagonizar. Gracias por darme un propósito cuando no me quería levantar”.

Nanis declaró que su presencia en el programa fue una experiencia que la reto y que le ayudó a lidiar con su divorcio y muchos momentos que afectaron su ánimo, pero en el programa recupero su confianza para estar lista y recuperar su sueño.

Con una recopilación de momentos especiales, despidieron a la antioqueña y le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos. Alejandra Serje será la cara femenina del programa de entretenimiento y ha agradado a muchos, pues le da un toque fresco y además tiene mucho carisma, con el que encaja de forma perfecta con el ‘Gordito’ Ariel.

Aunque las presentadoras se despidieron, aseguraron que si en algún momento tienen la oportunidad de volver, lo harán.