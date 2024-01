“Alguien que me explique”, esta es la frustración de Carolina Soto por la que le tiene más fe a una crema

Carolina Soto es una de las periodistas y presentadoras más queridas de Colombia por su larga trayectoria en ‘Día a Día’, donde a diario entretiene a los televidentes con su forma de ser y sus apuntes con los que inquieta a sus seguidores, quienes la buscan en redes sociales para conocer a fondo detalles de su vida personal, sobre su matrimonio con Germán González y sus hijos Valentino y Violeta.

Lea también: Carolina Soto le celebró el cumpleaños a su hijo Valentino por lo más alto

La modelo y empresaria colombiana inicia su año con nuevas metas y propósitos, y aprovecha los primeros días del año para reflexionar con sus seguidores acerca de aquellos propósitos que se generalizan pero no a todas las personas y ritmos de vida se ajustan; ante esto, Carolina compartió: ”No, necesito que alguien me explique como es el maní para uno cogerle el gusto, no no no, es que no he podido, no que tenés que hacer algo que te guste, algo que … pero qué, qué me guste qué, no, es que es horrible lo que voy a decir pero es que no me gusta nada de eso, yo que hago…ay todo el mundo emocionadísimo en enero, arrancando haciendo ejercicio, yo los veo y yo qué envidia, yo quiero, yo por qué no, de verdad que yo intento de todas las formas pero no.”

Es claro que Carolina se ha mostrado auténtica en sus redes sociales con respecto a varios aspectos de su vida. Es por esto que, sin tapujos, manifiesta que sus propósitos de año nuevo aunque no cumplan con los criterios de muchas personas a nivel social, cumplen con aquello que ella desea trabajar y mejorar para su propia vida.

También dio a conocer algunos aspectos que intenta llevar a cabo este 2024, como lo son la comida saludable en ciertos horarios, adquisición de nuevos hábitos y el cuidado de la piel, en éste último aseveró: “Me voy a aplicar mi anticelulititis mija, yo le tengo más fe a eso, porque qué más hago…”. Carolina agregó que para lograr los resultados que desea requiere de voluntad y aseguró que más allá de la belleza física lo realiza por salud. “La verdad es que quiero seguir intentando por lo menos tener una rutina que no sea pues para uno tener el gran cuerpazo de la vida, obviamente que eso por añadidura sería lo máximo, pero por lo menos para hacer algo, para mover el cuerpo y por salud, es lo que quiero yo. Entonces, bueno, voy a continuar, no me voy a dar por vencida, a mi ritmo…”.

Lea también: Carolina Soto presumió la especial compañía que se llevó a ‘Día a Día’

La disciplina y optimismo son factores importantes que han impulsado a la presentadora para hacer realidad cada uno de sus proyectos y emprendimientos. En este nuevo año, manifiesta deseos de seguir cuidándose no solo fisica sino espiritual y emocionalmente.