Reacciones divididas por Sebastián Gutiérrez en ‘La Casa de Los Famosos’

Carla Giraldo, en su debut como presentadora, y Cristina Hurtado han ido contando algunos detalles de lo que será ‘La Casa de Los Famosos’ en Colombia, la cual contará con 22 celebridades encerradas dentro de un espacio para convivir con más de 40 cámaras encima de ellos las 24 horas.

Es por ello que las presentadoras en cada promocional sueltan una que otra pista y así sucedió recientemente con lo que fue la revelación de quien es hasta ahora el tercer participante confirmado para ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia.

Sebastián Gutiérrez, quien interpreta al carismático Chacho en el éxito dramático ‘Rigo’ del canal RCN, es el primer hombre que se suma a las 22 personas que expondrán su vida las 24 horas del día en ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia.

El actor de ‘Rigo’ se une así a Martha Isabel Bolaños y Diana Ángel en lo que será el reality show que promete encender próximamente las pantallas de RCN, sin embargo, pese al estratégico anuncio de su participación con un cameo de Carmelo del actor Emmanuel Restrepo, las reacciones no tardaron en llegar, pues pedían que sea ese actor quien ingrese.

“¿Y los famosos pa cuándo?”, “¿Y este, por qué es que es famoso?”, “Metan gente que le de rating ese programa, de lo contrario será un fracaso 😢”, “Metan a Carmelo el mejor 😂 😂 😂 me hace reír demasiado con ese personaje que actor 👏 👏 👏 👏”, son algunas de las reacciones que destacan.

Pero no todo fue negatividad, pues hay también quienes apuestan por el talento de Sebastián Gutiérrez y aseguran que con su confirmación en el programa no se perderán ningún capitulo. “Ay ay ay!!! 😍 ya me vi pegada a la transmisión 24/7″, “Ahora sí quiero ver la casa de los famosos😊” y “Ja ja ja ja ja ja ja. Hermoso personaje y llenito de sorpresas”.