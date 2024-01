Mandaron a Jenny López a tomar Bienestarina y la cantante no se quedó callada

Ver a la espectacular cantante Jenny López, novia de Jhonny Rivera, en cada una de sus publicaciones es para muchos llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

La joven cantante no solo ha sido el epicentro de halagos, pues las críticas también se han hecho presentes por su relación con el intérprete de ‘Empecemos De Cero’ y también la de sus detractores que no pierden oportunidad en criticarle hasta su forma de vestir.

En una de sus más recientes publicaciones la cantante de música popular mostró un seriado de imágenes en una de sus presentaciones en las que sale ataviada en un hermoso vestido corto en tonalidad bronce con un cinturón en color negro.

Como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital que no dudó en reiterarle lo espectacular que se ve, así como quienes indicaron sentir envidia por Jhonny Rivera, pero también se dieron cita sus detractores quienes no desaprovecharon la oportunidad para atacarla una vez más.

“Vividora”, “Eres muy flaca que seca esa patas” y “Tome un poquito de bienestarina, estas muy seca” son algunas de las reacciones siendo esta última la que la cantante ha decidido responder con un “me encanta la bienestarina ❤️ ❤️ ❤️ envíamela y yo me la tomo 🫶🏽”.

Es de recordar que a principios del mes de noviembre la cantante se unió a la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que le cuestionaron los motivos por los que responde a los malos comentarios en las redes.

“Tengo un carácter fuerte y si algo no me gusta prefiero decirlo. Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste. Pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona, tal vez yo lo soporto y hasta me he acostumbrado, pero hay tanta gente que recibe comentarios odiosos que tal vez no sepan defenderse y pienso en ellos”

— Jenny López