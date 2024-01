“No critiques”: Catalina Gómez y su mensaje sobre cuidar los pensamientos

Catalina Gómez llena de mucha vitalidad en sus redes sociales con cada una de sus publicaciones, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su formalidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman toda su comunidad digital.

Un paseo por las publicaciones de Catalina Gómez es sinónimo de familia, amor y también de moda, pues deslumbra con cada outfit, pero para la presentadora de ‘Día a Día’ siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas.

Y esta vez no ha sido la excepción, pues ha llegado con unas palabras sumamente reflexivas sobre la importancia de tener buenos pensamientos, ya que estos de una manera u otra son el impulso de decisiones, pero a la vez grandes pasos hacia el futuro próximo.

“Tu voz interior es tu verdadero entrenador, así que: no te quejes, no critiques, no le des espacio a los pensamientos negativos”

— Catalina Gómez