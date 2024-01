“Después se quejan”: ‘queman’ a Luisa Fernanda W por este “incómodo” accesorio en su atuendo

Luisa Fernanda W volvió a convertirse en el blanco de las críticas de varios usuarios de Instagram luego de que publicara una serie de fotos en donde no solo presumía su atuendo y su figura, sino también un accesorio que varios internautas tildaron de “incómodo”, aprovechando la oportunidad para dejar su opinión sobre esta elección.

La creadora de contenido ha estado pasando estos últimos días en compañía de sus hijos y de su prometido, Pipe Bueno, disfrutando del mar en una merecidas vacaciones, bañándose en playas, viajando en embarcaciones y pasando un rato en familia muy agradable.

Sin embargo, la empresaria logró encontrar espacios para compartir con sus seguidores en algunas breves publicaciones, bien sea con historias sobre cómo estaba pasando sus días o con uno que otro video o carrusel sobre su contenido habitual, el cual está enfocado en el estilo y la moda.

Y es a propósito de esto que Luisa Fernanda W decidió compartir en su perfil de Instagram una serie de imágenes en donde se puede ver usando un atuendo compuesto por una blusa de manga larga en color gris con una minifalda blanca con estampado de lazos dorados, aprovechando la oportunidad para dejar una frase positiva en la descripción: “Atrévete a brillar en medio de la simplicidad”.

Sin embargo, la mirada de muchos internautas se enfocó en uno de los accesorios de la joven: un mini bolso de la marca Miu Miu que llevaba en su manos, con varios usuarios de Instagram asegurando que se trata de una elección incómoda.

“En ese bolsito cabe mi paciencia 😂😂😂”, “La cartera de una en mi mente ahí no cabe es pero nada”, “Yo tengo un bolsito así pequeñito y cuando lo uso ay no qué estrés, no tengo donde meter el celular, tarjetas” y “Después se quejan de que no les cabe nada en el bolso y le tiene que dar las cosas al novio” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

¿Cuánto cuesta el mini bolso de Luisa Fernanda W?

Si bien fue criticada por haber optado por una opción poco práctica en su outfit, algunos usuarios de Instagram elogiaron a la joven por su elección al ser vistosa y al estar muy adecuada para su atuendo.

Y es que la influencer ha sabido deslumbrar con su estilo y las prendas que escoge cuidadosamente, las cuales suelen ser de prestigiosas y costosas marcas, y este pequeño bolso no es la excepción.

De acuerdo con la página web de la marca Miu Miu, el bolso que muestra Luisa Fernanda W en su publicación está valorado en 890 euros, lo que sería poco más de 3.800.000 pesos colombianos.