“Mucha depresión, malos pensamientos”: Epa Colombia sobre lo que vive con el embarazo

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida popularmente como ‘Epa Colombia’, ha reaparecido en las redes sociales para contar cómo están los avances de su embarazo, y ha revelado algunos de los cambios físicos y emocionales que experimenta.

Puede leer: Polémica en redes por participación de Martha Isabel Bolaños en ‘La Casa de Los Famosos’

Por medio de sus historias de Instagram contó que a veces no sabe ni lo que habla, y que dentro del compendio de cosas hay algunas que hasta se le olvidan, por lo que considera que ha sido muy dura la situación.

“No te niego amiga que a mí el embarazo si me ha dado muy duro, me he enfermado, me trata de dar mucha depresión, malos pensamientos, me entristezco, he tenido muchos cambios en el cuerpo, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, las areolas se pusieron súper negras. He estado, así como más bien débil, no sé lo que hablo, muchas cosas se me olvidan, me ha dado bien duro”, reveló Epa Colombia.

Indicó que a pesar de cada una de las cosas que ha estado viviendo ha sido un proceso maravilloso, y que incluso considera que hasta se ve mucho mejor, debido a que ha engorado, en comparación a su peso antes.

“Me he puesto más bonita, porque he engordado. Yo era muy flaquita, yo parecía que me fuera a desaparecer, y me ha ayudado mucho en el embarazo, pero también como que ha sido bonito, pero me ha traído las cosas que estoy diciendo, amiga y todo lo que me ha dado, pero me he sentido bien” — Epa Colombia

Sin embargo, agregó que, a veces, siente que va a enloquecer y que no se siente chistosa, que nada le causa risa y que algunas veces siente que nada tiene sentido, por lo que le ha orado mucho a Dios. Precisó que por un tiempo se le estaba cayendo mucho el cabello, por lo que decidió hacer una pausa en sus redes, pero que le tocó regresar para dar la cara para vender.

“Este es mi negocio, de mí dependen muchas personas. Me he alejado mucho de las personas, no me gusta tanto que me vean la barriga, amiga, ni que tampoco me la vayan a tocar, tampoco me vayan a decir cómo me ha parecido el embarazo, yo no sé cómo responderle a la gente, me he vuelto como tímida, como sonsa, más bien ida, me he vuelto como amargada, no son muchas cosas” — Epa Colombia

Finalizó diciendo que ella no va a aparentar las redes sociales lo que no es, aunque aseguró que sí aparenta, pero que está muy segura que todas las cosas le saldrán bien.