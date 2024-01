¿Sofía Vergara ahora venderá coca? El polémico chiste que no cae bien a los colombianos

Sofía Vergara estuvo de invitada en el programa ‘El Hormiguero’ des español Pablo Motos desde donde reveló algunas de las diferentes cosas de su vida, así como de lo que fue la creación de su nuevo trabajo televisivo.

Puede leer: “Le mondié”: Así suena canción de Diomedes Díaz en francés

Y es que como es de recordar próximamente la actriz hará su debut dramático con la serie ‘Griselda’ que llegará al gigante del streaming Netflix y que tiene a todos los seguidores de la colombiana con ansias. Pero durante la entrevista varios chistes salieron a la luz, y uno de ellos es sobre las marcas que tiene Sofía Vergara, pero tal parece que sus palabras no gustaron del todo.

“Todo lo que hago son cosas que yo uso, por ejemplo, tengo una marca de jeans, que yo me pongo esos jeans; maquilla, yo me pongo mi maquillaje. Ahora voy a vender cocaína. Mi marca de maquillaje se llama ‘Toti’ y a la de cocaína le voy a poner ‘Coti’”, confesó Sofía Vergara estallando de risas.

De inmediato el presentador Pablo Motos reiteró en medio de risas que se trataba de un chiste. “Es broma. Lo que estanos haciendo es un programa de entretenimiento y el único objetivo es que la gente se lo pase bien”, dijo Pablo Motos. Por su parte, Sofía Vergara también reiteró que “Es broma, es broma, esos chistes no se deberían hacer ¿por qué haces esos chistes aquí? Yo no voy a hacer esa asquerosidad, él me obligó a decir eso”.

Como era de esperarse la comunidad digital no tardó en pronunciarse al respecto entre quienes cuestionaron lo sucedido y también los que precisaron que ha sido el mejor programa de ‘El Hormiguero’ hasta la fecha.

“Fuera de lugar y la risa de Pablo más! Un programa que vemos con niños y adolescentes”, “No me gustó nada” y “Las mejores bromas son las inesperadas en una charla formal 👌 👌 😉 😉 😂 😂”, son algunas de las reacciones que destacan.