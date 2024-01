Regalazo: Sebastián Martínez recibió un carro y una moto por su cumpleaños

Sebastián Martínez quedó encantado con el regalo que le hicieron llegar hasta la puerta de su casa a propósito de su cumpleaños, siendo estos un carro y una moto, ambos vehículos de la marca BMW. Y ante esta sorpresa, el actor no pudo aguantar la emoción de mostrarle varios detalles a sus seguidores.

El colombiano cumplió 41 años el pasado domingo, 7 de enero. Sin embargo, no mostró detalles respecto a esta fecha sino hasta al día siguiente, publicando entre sus historias de Instagram que varios de sus seguidores le hicieron llegar diferentes mensajes de felicitaciones directamente a su bandeja de entrada.

Pero no es lo único que el protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ recibió a propósito de su día especial, publicando en sus historias la gran sorpresa que tuvo de parte de la empresa automotriz BMW con sucursal en Colombia.

El clip comienza con Sebastián Martínez mostrando una caja de regalo con una tarjeta personalizada en la que aparece él apoyado sobre un auto. La tarjeta en cuestión tenía escrito: “¡Feliz cumple Sebas! Que los límites jamás existan para ti”.

Pero lo que más destacó era el contenido de la caja, la cual tenía una moto BMW a escala. Por su parte en otra caja se podía ver que contenía un carro de la misma marca, modelo M3 2020, de color verde, muy similar al que aparecía en la tarjeta de felicitación.

En el mismo video, el actor aprovechó para mostrarle a sus seguidores lo emocionado que estaba tras recibir este par de vehículos de colección, mostrando varios detalles de los mismos, desde el interior del carro hasta la movilidad de algunas piezas de la moto.

A Sebastián Martínez le afectó su cumpleaños

A través de otra historia, el colombiano le confesó a sus fanáticos que estuvo ausente en sus redes sociales el propio día de su cumpleaños debido a que se vio un poco sensible. También se mostró agradecido por el hecho de que seguía recibiendo mensajes de felicitación al día siguiente.

“El cumpleaños realmente fue ayer, 7 de enero, solo que me levanté como un poquito sensible. Ayer me agarró como, no sé si les pasa eso que el cumpleaños los pone como sensibles. Entonces por eso no me reporté, pero gracias a todos. Sigo recibiendo mensajes de felicitaciones”, concluyó Sebastián Martínez.