Laura Tobón reveló que su pequeño hijo podría ser uno de los participantes de ‘La Voz Kids’

Laura Tobón es una modelo y reconocida presentadora por su carisma y por su participación en producciones de Caracol como ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ y ‘La Voz Kids’ que en su más reciente temporada, Tobón va a acompañar a los niños y televidentes noche a noche junto a Iván Lalinde. Laura se ha mostrado muy emocionada por su participación de esta temporada, pues para muchos, el hecho de que sean niños los concursantes llena de ternura y amistad la competencia. En ‘Día a Día’, Laura habló sobre la conexión especial que tiene su hijo Luca con la música.

Según afirmó la presentadora, su hijo vive y siente mucho la música a sus dos años, tanto así que en momentos han pensado en que Luca puede ser uno de los participantes de este reconocido reality infantil en un futuro, pues Laura afirmó que su hijo es un apasionado de la música a corta edad y le gustaría ver a su hijo en este concurso, como siempre, la presentadora apoya incondicionalmente todos los talentos y el desarrollo de capacidades de su pequeño.

Los entrenadores también estuvieron presentes en el programa matutino y afirmaron que esta temporada está cargada de sorpresas y mucho talento. Alex Syntek el cantante y productor mexicano reconocido por interpretar ‘Duele el Amor, Greeicy, cantante y bailarina caleña y Andrés Cepeda, el infaltable de todas las temporadas, serán los encargados de acompañar a los niños en su recorrido formativo durante el transporte. Esta noche, del 9 de enero, empiezan las emisiones de este tierno reality.

La anécdota que marcó el viaje de Laura Tobón en ‘La Vuelta al Mundo’

Hace unos meses, luego de que Laura Tobón no pudiera completar un reto de altura en su viaje a Bolivia, en ‘Día a Día’, la modelo explicó su miedo y porque la experiencia la paralizó y aseguró que desde muy joven le teme a las alturas, y más que a eso a caer desde una gran distancia, este miedo ha trascendido a su forma de viajar y a las actividades extremas que pueden tomar riegos; en el programa, la modelo también explicó que su miedo se debe a un accidente que sufrió uno de sus familiares: “Yo hice constelaciones, para los que no saben es conectar tus miedos con la vida familiar en el pasado y así descubrí que una de mis bisabuelas tuvo un accidente muy trágico que tiene que ver con las alturas y puede ser que de ahí surja mi miedo”.

Aunque su actitud fue muy cuestionada en el programa, Tobón explicó que tener miedo es normal y que, además, es completamente sentir temor, pero que aconseja manejarlos y pedir ayuda para poder superarlos y vivir con ellos: “Me da miedo pasarle este miedo a mi hijo, porque cuando volamos y hay turbulencia yo me pongo nerviosa, pero mi esposo me dice que me relaje para no asustar a mi hijo. A muchas personas les parece chistoso, pero si tienen un miedo o una fobia o algo que les cuesta tratar siento que es bueno pedir ayuda, está bien tener miedo”.