Laura Tobón reveló la tragedia familiar que le impidió cumplir su reto de ‘altura’ en ‘La Vuelta al Mundo’

La Vuelta al Mundo en 80 risas es un programa de Caracol en el que muestran aventuras de presentadoras junto a humoristas de Caracol al rededor del mundo, es uno de los programas de entretenimiento de fin de año del Canal Caracol e inició el 12 de diciembre después de la final de ‘Yo Me Llamo’. Las modelos y humoristas recorren el mundo para conocer distintas culturas y aprender de ellas, una de las participantes de esta temporada es Laura Tobón, la reconocida modelo y presentadora y su compañero de viaje es Suso, la pareja viajó a Bolivia en donde tuvieron un reto a las alturas, reto que Laura no pudo completar.

Le puede interesar: “Se adelantó Santa” Conozca el costoso regalo que recibió Laura Tobón en navidad

En Bolivia, la pareja debía completar un reto de lanzarse de uno de los edificios más grandes de la ciudad, un reto que iba a poner a tope la adrenalina de ambos participantes, pero cuando ya estaba todo listo, Laura expresó que no podía completar el reto porque le tiene fobia a las alturas y además se quedó paralizada en los momentos previos a saltar por el edificio, tanto fue su miedo que rompió en llanto frente a las cámaras.

En Día a Día, la modelo explicó su miedo y porque la experiencia la paralizó y aseguró que desde muy joven le teme a las alturas, y más que a eso a caer desde una gran distancia, este miedo ha trascendido a su forma de viajar y a las actividades extremas que pueden tomar riegos; en el programa, la modelo también explicó que su miedo se debe a un accidente que sufrió uno de sus familiares: “Yo hice constelaciones, para los que no saben es conectar tus miedos con la vida familiar en el pasado y así descubrí que una de mis bisabuelas tuvo un accidente muy trágico que tiene que ver con las alturas y puede ser que de ahí surja mi miedo”.

Aunque su actitud fue muy cuestionada en el programa, Tobón explicó que tener miedo es normal y que, además, es completamente sentir temor, pero que aconseja manejarlos y pedir ayuda para poder superarlos y vivir con ellos: “Me da miedo pasarle este miedo a mi hijo, porque cuando volamos y hay turbulencia yo me pongo nerviosa, pero mi esposo me dice que me relaje para no asustar a mi hijo. A muchas personas les parece chistoso, pero si tienen un miedo o una fobia o algo que les cuesta tratar siento que es bueno pedir ayuda, está bien tener miedo”.