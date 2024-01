¿Despechado? Así andaba Felipe Saruma por Cartagena

Si hay una canción dentro de todo el repertorio del cantante fallecido Juan Gabriel para pasar un despecho no es otra que ‘Hasta Que Te Conocí’, pues es una manifestación de desprecio y reconocimiento a la persona que hizo daño en una relación, lo que la ha hecho un himno por décadas, desde su estreno.

Puede leer: Paola Jara reveló si tiene intenciones de tener hijos con Jessi Uribe

Y recientemente el creador de contenido Felipe Saruma la tenía a todo volumen mientras recorría las calles de Cartagena, al menos así lo dejó ver por medio de sus historias de Instagram. El video fue rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano por lo que la reacción por parte de la comunidad digital no tardó en llegar.

Saruma escuchando 'Hasta Que Te Conocí' de Juan Gabriel Foto: Instagram @felipesaruma

La canción coincide cuando se cumplen ya varias semanas de lo que fue su separación con Andrea Valdiri tras poco tiempo de su matrimonio que no llegó a los dos años, pues es de recordar que la pareja celebró su boda el pasado 16 de abril de 2022, la cual fue catalogada en ese entonces como “La boda del año”.

Lo que ha dicho Andrea Valdiri sobre su separación de Saruma

Sin embargo, el pasado 23 de noviembre la ahora expareja confirmó por medio de sus redes sociales que la relación que tenía había llegado a su fin meses atrás, por lo que lo compartían con sus seguidores.

Días más tarde la bailarina explicó con diversos videos lo que es su posición con respecto a lo que se dice de ella en redes sociales sobre lo que han sido las críticas a su vida y en especial las parejas que ha tenido.

“Me han puesto de marido a cantantes, han hecho memes, han hecho de todo con la situación mía de la separación. Yo voy a montar un reality, si ustedes quieren que yo haga billete, vamos a hacer billete. Voy a llamar a todos mis ex y les voy a decir ‘Bueno, vamos a hacer billete, vamos a montar un reality, aquí vamos a hablar de la vida íntima para que todos sepan cómo soy yo’. Es que me va a tocar, si de verdad tienen tanta duda, y tantos chismes sobre esto, tantos memes, machi vamos a hacer plata, como a mí me gusta emprender”, aseguró Andrea Valdiri.