Juan Pablo Urrego de ‘Rigo’ reveló la extraña propuesta que le hicieron

El actor Juan Pablo Urrego, protagonista del éxito dramático ‘Rigo’ del canal RCN, sabe cómo cautivar desde cada una de sus redes sociales, no solo compartiendo parte su vida y de todos los personajes que ha encarnado, sino también de sus sesiones fotográficas.

Puede leer: ¿Se va? Mary Méndez coqueteó con la idea de vivir lejos de Colombia

Recientemente el también actor de otros éxitos como ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ y ‘El Cartel De Los Sapos: El Origen’ se unió a la dinámica de “Preguntas Random” en la que lo primero que le cuestionaron es sobre cómo es un día normal en su vida a lo que contestó que “por lo general me veo una película, trato de verme una película o empezar una serie nueva o continuar una serie si la estoy viendo”.

Ante la pregunta sobre qué le diría a la última persona que besó contestó “que la amo” y que el sonido más raro que sabe hacer indicó que algunas veces grita dormido. Seguidamente llegó una pregunta bastante peculiar sobre cuál es la propuesta más random que ha recibido.

“Un día me escribieron a ver si yo les podía pagar una cirugía, que, si les podía consignar una plata para una cirugía plástica” — Juan Pablo Urrego

Luego llegó otra pregunta un poco más intima qué compraría si ganara un dólar por cada beso que ha dado. “Me ha tocado besarme con varias actrices, me podría comprar algo ja ja ja ja, no sé, no sé, pero me podría comprar una ropita o unos tenis o algo así”.

El momento más humilde de Juan Pablo Urrego

Sobre la pregunta de cuál es la red flag (termino usado para aludir a los comportamientos o las actitudes que resultan alarmantes en una relación) más grande que considera dijo que “una persona que ponga problemas por todo, que no se acomode a las situaciones o a las circunstancias y que todo sea un problema”.

“Soy un 10, pero soy un abuelito, no me gusta rumbear, no me gusta salir, soy medio aburrido en este sentido” — Juan Pablo Urrego

Sobre con quién estaría esposado por 24 horas confesó que, con Sandra Reyes, ya que les ha tocado grabar mucho y ni se conocían, pero que se adoran. Juan Pablo Urrego confesó que le gustaría tener el poder de la teletransportación para ir a la playa y volver a trabajar, mientras que una de las cosas que lo mantienen humilde la vivió en casa de su suegra cuando quiso ayudar bajando las cosas de un piso a otro cayó en las escaleras y quebró todo.