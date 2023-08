‘La Barbie Colombiana‘ sorprendió con video de su última operación y famoso actor la llamó irresponsable

Tatiana Trujillo conocida como la Barbie colombiana, pues he realizado tantos procedimientos estéticos para lograr alcanzar la perfección de la muñeca de plástico, que hasta cambiado el color de su piel. Ahora decidió compartir con sus seguidores el último procedimiento que se sometió y no tuvo tapujo alguno.

La creadora de contenido ha sido muy criticada en varias oportunidades por la manera en la que está criando a su hija, pues la niña ido varios procedimientos estéticos mayor de edad y pagados por su madre.

Ante esto, Murillo aseguro que sólo estaba trabajando en la seguridad de su hija, pues ella reveló que le habían hecho matoneo en su colegio.

A pesar de qué para muchos este tipo de acciones está mal, su hija ha aparecido en repetidas ocasiones a través de las redes sociales asegurando que se siente más feliz que nunca gracias a su madre.

El hecho es que la Barbie colombiana decidió postear su último procedimiento a través de un video, mostrando incluso la carne y los pedazos que sacaban de su cara, lo que para algunos fue disgustante.

De hecho, Juan Pablo Obregón, famoso actor colombiano, se pronunció sobre el video y las acciones que está haciendo la creadora de contenido:

“¿Esto como se tiene que tomar?, ¿será que no esta satisfecha con su cuerpo?, ¿será que quiere llamar la atención? Ojalá Dios no se quede en alguna de esta intervenciónes por vanidad. Dios nos creó como él necesitaba. Claro que ella “decide” que hacer con su vida, pero la responsabilidad de mostrar esto en redes sociales puede no traer cosas buenas para muchos y no solo para ella” terminó por decir.