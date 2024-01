“Así esté triple papito”: La razón por la que Estefanía Gómez rechazaría la invitación de un hombre

La actriz Estefanía Gómez, recordada por su interpretación de Aura María, en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, reveló el motivo por el que rechazaría la invitación de un hombre, así estuviera “triple papito”. El comentario lo dio a conocer luego de que abriera la caja de preguntas a través de su cuenta personal en Instagram.

La artista, quien mantiene interacción muy activa con sus seguidores en las plataforma digitales, respondió a una de las interrogantes, en la que le pidieron que opinara sobre aquellas salidas de parejas en la que los gastos debían ser compartidos. Y pues

“Pues un hombre que me está invitando a salir y de entada ya me está preguntando esto, next, no quiero salir con él. Para mí, no se lo vayan a tomar a mal, la generosidad en las invitaciones, en estar pendiente de uno, eso habla de la generosidad, del amor que tú tienes y que puedes dar además, entonces eso me habla mucho de la persona”, expresó en un video que compartió en su red social.

Señaló que no significa que ella tampoco realice un agrado de invitar a alguien especial, pero a su juicio no es bien visto que un hombre le haga este tipo de proposiciones en el primer momento que se conocen. “En mi cultura, en mi crianza, el hombre debe tener gestos de amor y es el que inicialmente invita”, declaró la actriz.

En redes, hubo reacciones de todo tipo por la opinión de Gómez. “El que invita paga. Sea hombre o mujer y ya está. Eso es de 50/50 es una pende... y el men que se pone con eso no vale 3″; “Yo también prefiero el hombre generoso y caballero, pero también soy de las que invito”; “Es equitativo, un día pago yo , otro día paga él”, fueron partes de los comentarios de los usuarios.