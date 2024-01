‘WestCol’ sospecha que le están haciendo brujería por esta razón

‘WestCol’ le compartió a sus seguidores que tiene algunas sospechas respecto a que le están haciendo brujería, publicando en un par de historias sus teorías. También indicó que le gustaría hablar con alguna persona que hace este tipo de “trabajos” para informarse mejor sobre esto y terminar de convencerse sobre la veracidad de esta práctica.

El joven ha logrado posicionarse como una de las figuras del streaming más populares de Colombia y Latinoamérica, figurando en los primeros puestos de los creadores de contenido en plataformas digitales más destacados del año pasado, generando también números muy altos de vistas en Kick.

Pero tal parece que el colombiano ha despertado el interés de las personas equivocadas, ya que a través de unas historias recientes mostró una curiosa imagen que presuntamente le envió uno de sus seguidores, la cual lo alteró un poco.

En la imagen en cuestión se puede ver la foto de WestCol en una especie de altar con diferentes estatuillas de santos, muchos de ellos siendo representados por un esqueleto con guadaña y una túnica negra, tal y como suele ser mostrada la muerte.

En la historia el joven escribió: “Uy socio esto qué es. Como me van a mandar semejante barbaridad”, en señal de asombro.

En otra historia también aprovechó para jugar un poco con el tema de la brujería, indicando que en efecto él considera que sí le están haciendo brujería, pero no por la imagen que le enviaron, sino por un detalle que se está manifestando en su nuevo estilo de vida.

“Yo diría que sí me están haciendo brujería, pero porque me estoy poniendo muy bello, y me voy a poner aún más bello todavía, de verdad. Ya me cansé de ser el feo del grupo. De ahora en adelante voy a ser es el papacito del equipo”, dijo con seguridad.

A WestCol le gustaría saber más sobre la brujería

En la misma serie de historias indicó que si bien no cree en nada de este tipo de cosas, igualmente le gustaría entablar una conversación con un experto en una de sus sesiones de streaming para tocar todos estos temas esotéricos.

“Yo siempre quise entender eso de la brujería. Yo no creo en nada de eso, parce. Se me hace tan imposible que me hagan un conjuro, una hue***ada extraña desde lejos, eso no puede ser posible. Yo quiero hacer un stream con una persona que sí sepa de eso, con una bruja, un hijue***a mago que haga una cosa bien extraña”, confesó WestCol.

Sin embargo, contó que es algo de cuidado porque las cosas pueden salir mal para su invitado: “siempre resulta alguien que se cree brujo, que se cree un mago y le roba a la gente, y después viene aquí y me hace una jugadita y me trata de tramar, y después le digo: ‘papi, deja de tramarme’ y después nos enojamos”.