“¿No han estado con una mujer queriendo a otra?”: Westcol reveló detalles de su situación sentimental

¿Aida Victoria Merlano y WestCOL están saliendo o no? Foto: Instagram @aidavictoriam / @westcol

Aida Víctoria Merlano y Westcol tuvieron una relación que se dio por terminada luego de varios altibajos que pasaron como pareja, pero últimamente se les ha visto muy juntos y ambos, compartieron detalles íntimos de su relación que, al parecer, retomaron.

Durante una trasmisión en vivo, Westcol compartió lo que sucedió con la anterior persona que estaba saliendo, Valka que también es influencer y como fue el proceso para volver a tener una relación con Aida: “¿Ustedes no han estado con una mujer pero queriendo a otra? El amor lo es todo, cuando estoy con esa mujer, se me olvida que soy millonario, que tengo 22 años, carros y casas. Eso es amor real”, indicó el streamer.

Además, afirmó que no quisiera tener que compartir muchos detalles de su vida amorosa con Aida, pues no es una persona que disfrute dar explicaciones: “La gente ataca mucho por redes sociales. No quiero dar explicaciones constantemente. Prefiero vivir mi relación de manera privada”.

Por el lado de Aida, la barranquillera compartió las razones por las que su relación no había funcionado en el pasado, indicando que una de las razones fue lo poco detallista que era Westcol. Pero en este momento, es una relación que la ha hecho sentir muy bien: “Imagínate meterte con un man que está en Argentina en un evento de boxeo. Luego va a unos premios, se gana un premio, y en lugar de quedarse por allá celebrando, prefiere salir de su hotel a las tres de la mañana, agarrar un vuelo, venir hasta Barranquilla un 24 de diciembre para pasar contigo y con tu familia Navidad”, así compartió Aida detalles de su relación.