¿Mamá orgullosa? Melina Ramírez de Yo me llamo reveló el deporte con el que su hijo competirá internacionalmente

Melina Ramírez Yo me llamo Captura de pantalla Instagram Melina Ramírez Yo me llamo

Melina Ramírez es una modelo y presentadora de televisión colombiana, quien inició su carrera como modelo a los 18 años, participando en varios concursos de belleza. En 2012, ganó el título de ‘Primera Princesa’ en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia. Ese mismo año, representó a Colombia en el certamen Miss Mundo, donde quedó entre las 15 semifinalistas. Después de su participación, Ramírez comenzó a trabajar como presentadora de televisión, destacándose en programas como ‘El Desafío’ y ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión. Además, para el 2017, la caleña se convirtió en madre junto al deportista Mateo Carvajal, pero la pareja confirmó su separación en 2019. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que apoyen al menor al 100%, pues recientemente Melina reveló el deporte con el que su hijo competirá internacionalmente.

Le puede gustar: “Después dejó el miedo”: Lincoln Palomeque contó el susto que vivió su hijo Salvador durante sus vacaciones

A pesar de que la relación de la caleña no funcionó con Mateo, ambos buscan que su hijo cuente no solo con todas las comodidades posibles, sino también que desde muy corta edad desarrolle diversas capacidades, las cuales le permitan conocer cuáles serán sus más grandes pasiones. En medio de esta camino, Salvador no solo ha mostrado su gusto por correr, sino también ha hecho parte de algunas competencias en donde sus padres siempre han estado allí, para apoyarlo.

Recientemente, Melina reveló como apoya a su pequeño, pues se mostró en la que sería su lugar de residencia, realizando otra de sus pasiones como lo es el ejercicio y de paso practicando con su pequeño: “Entrenando para sus 5k en Miami. Mi deportista”, agregó la famosa presentadora.

También puede leer: “Le declaro la guerra”: Juan Diego Alvira reveló el camino sufrido que empieza para cumplir su objetivo en 2024

Lo cierto es que Salvador no solo entrena cuando pasa unos días junto a su padre en Medellín, sino también esta rutina ha sido trasmitida por su mamá. Además, causó sorpresa para varios las declaraciones de la caleña, pues con tan solo 4 años de edad ya será parte de una competencia a nivel internacional, llenando de orgullo tanto a sus padres Melina y Mateo como a sus parejas Juan Manuel y Stephanie Ruiz.