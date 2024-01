Paola Jara reveló cuál es la canción Jessi Uribe que la hace llorar por un dramático recuerdo

Paola Jara y Jessi Uribe desde su matrimonio han consolidado su amor frente al público, dejando claro que más allá de ser una exitosa pareja, se complementan como amigos, colegas y empresarios, puesto que se apoyan mutuamente con sus carreras musicales, ya que ambos, desde pequeños soñaban con ser cantantes de música popular y regional, por lo que poco a poco se fueron ganando el cariño de sus fans para consolidarse como uno de los principales exponentes del género.

La intérprete de ‘Usted no me olvida’, ‘Murió el amor’, ‘Mala mujer’, ‘No me preguntes’, entre otros éxitos musicales, apoya a su esposo en cada una de sus giras y lanzamientos, por lo que sorprendió a sus millones de fans en Instagram al revelar que la canción ‘De lejitos’, presente en el nuevo álbum de Jessi Uribe, tiene un significado especial para ella, ya que la melancolía y la tristeza se apoderan de ella, al recordar a Coffe, su pequeño perro pomerania que falleció en octubre del 2022.

La cantante dejó saber que suele derramar lágrimas al escuchar la canción, ya que siente que su pareja se inspiró en la despedida de su preciada mascota, por lo que se convirtió para ella en un tributo y un recordatorio de lo que su perro significó en su vida.

“Te amaré por siempre, mi chiqui. Te extraño todos los días de mi vida”, comentó Paola Jara junto a una serie de fotografías que subió en sus historias de Instagram con el tema musical y los recuerdos de Coffe, dejando saber que a pesar del tiempo, el amor por su perrito no cambia y que el amor que tiene su esposo por ella, lo llevó a hacerle un homenaje al gran amor que ella tiene en su corazón.

