Nacho Vidal reveló las razones por las que nunca coincidió en una escena con Esperanza Gómez

Esperanza Gómez es una actriz y modelo colombiana, principalmente conocida por su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos, la actriz ha ganado popularidad en América Latina y otras partes del mundo por su participación en varias escenas para adultos, además de incursionar en otros campos, como la televisión y la radio en Colombia; tanto es su reconocimiento que otro de los actores estrellas de la industria pornográfica reveló la relación que mantiene con Gómez.

En una entrevista para Lo Sé Todo el actor retirado, Nacho Vidal reveló detalles de su carrera fuera de la industria del cine para adultos y afirmó que contrario a lo que se creía, ha trabajado por placer toda su vida. Sobre Esperanza Gómez, el actor afirmó: “Claro que la conozco, nunca tuvimos la oportunidad de trabajar (…) somos muy buenos conocidos, ella es muy amiga de mi exmujer. ¿Puedes creer que nunca la he visto trabajar? Sorprendentemente, nunca he visto pornografía”.

Esperanza Gómez reveló candentes detalles de su vida íntima

En medio de una entrevista en un videopodcast, la actriz compartió detalles inéditos, destacando el lugar más inusual donde ha tenido relaciones: la cabina de un avión con el piloto, una experiencia que consideró extrema en términos de cumplir fantasías.

Además, reveló la gran afinidad que tiene con su pareja en sus momentos intimos: “Ese hombre puede estar encima de ti sin descanso durante tres horas, tiene un increíble control. Él decide cuándo termina. Ha sido el mejor amante en cuanto a duración que he tenido”.

La actriz también especificó sus preferencias en cuanto al tiempo en la intimidad, indicando que no se conforma con menos de 40 o 45 minutos: “Un encuentro íntimo que dure menos de ese tiempo no me gusta, no me satisface”.