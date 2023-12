“Es lo mínimo”: Esperanza Gómez contó cuánto tiempo ha durado haciendo el ‘delicioso’ con su esposo

Esperanza Gómez ha sido una de las actrices de cine para adultos más conocidas en el país y en la industria para adultos en Estados Unidos. Una de las características que la misma actriz ha comentado en sus redes sociales, ha sido la relación abierta que tiene con su esposo, ya que ambos al estar en una relación sentimental, se permiten estar con otras personas ajenas a su relación bajos ciertas condiciones y de mutuo acuerdo.

Al ser una de las mujeres más deseadas del país, Esperanza ha revelado el tiempo que ha durado con su esposo en la cama y el tiempo mínimo con el que ella quedaría satisfecha.

Esperanza Gómez contó cuánto tiempo ha durado haciendo el ‘delicioso’ con su esposo

En medio de una entrevista en videopodcast, la actriz reveló ciertos detalles nunca antes contados, como el lugar más loco que ha tenido relaciones, enfatizando que en la cabina de un avión con el piloto fue su experiencia más extrema en cuanto de cumplir fantasías se trata.

Así mismo, reveló el tiempo que ha durado en la cama con su esposo “Ese hombre se sube y literal puede estar tres horas encima tuya sin parar y no se cansa. Ese hombre tiene un poder de controlar. Él decide cuando termina. El mejor amante que he tenido en cuanto a duración ha sido él”, mencionó.

Así mismo, recalcó el tiempo mínimo con el que quedaría satisfecha “Yo soy una mujer que no me conformo con veinte minutos a mi mínimo con 40 o 45 minutos. Un polvo por menos de ese tiempo no me gusta, no me satisface”, añadió.