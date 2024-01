Santiago Cruz derritió las redes al hablar de su esposa

Desde hace más de dos décadas el cantante Santiago Cruz ha sido la banda sonora de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del país.

Pero detrás de todo su excelente repertorio hay una historia de amor que no duda en compartir en redes como lo es la relación que lleva con su esposa María Paz Mateus. Recientemente no ha sido la excepción pues dedicó unas palabras que llegaron al corazón de sus seguidores al mostrar una foto que le tomó hace 11 años.

“Amo esa foto. Se la tomé yo a @mariapaz888 en Villeta, en el mismo lugar donde un par de meses después nos casamos. El próximo 1 de Feb, además de ser mi cumpleaños, se cumplirán 12 años desde que nos juntamos ella y yo. La amo toda, y todos los días, y me fascina. ¡Me parece hermosa y deliciosa! Siempre digo que es ‘la más guapa en todas las fiestas’, y me paso el día agarrándole las nalgas. Una belleza natural, impactante e imponente, por lo menos para mí. Una belleza de la que ella nunca hace alarde. Ahí está sin una gota de maquillaje, no le gusta usar. Y es aún más guapa por dentro. Sigue sin gustarle que le tomen fotos, pero ya lo afronta desde otro lugar. Es el ser humano más bueno que he conocido en mi vida”, escribió en primera insyancia Santiago Cruz.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues la publicación se llenó de una infinidad de comentarios por parte de sus seguidores quienes aseguraron que les gustaría tener un Santiago Cruz en su vida.

“Que todas las mujeres tengamos en nuestra vida un Santiago Cruz, que hermoso ❤️”, “¿Uno qué tiene que hacer para que le escriban cosas tan bonitas?”, “Cómo se sentirá ella ser amada así de esa manera tan hermosa❤️” y “Todos merecemos un amor así de bonito ❤️ definitivamente”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Santiago Cruz.