“El desnudo está de moda”: Nataly Umaña celebra su cumpleaños con sensual foto en redes

Al igual que otras celebridades, la actriz Nataly Umaña celebró su cumpleaños compartiendo una foto en la que aparece completamente desnuda a través de su Instagram. La imagen de la artista encendió la plataforma digital, generando reacciones de todo tipo por parte de los usuarios, algunos cuestionando su exposición de como Dios la trajo al mundo y otros elogiando su bien cuidada figura.

“Y siii, así llegamos a la vida …Feliz cumpleaños para mí 🙏❤️”, escribió la modelo, nacida en Ibagué, a propósito de su cumpleaños número 38. En la fotografía, Nataly aparece de perfil, mirando desde la puerta de una habitación hacia un paisaje con piscina en medio de la naturaleza, rodeada de cortinas.

La iluminación contribuyó a que la imagen envolviera la sensualidad proyectada por la esposa del también actor Alejandro Estrada y enseguida las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Muchos elogiaron la belleza de la actriz, le enviaron felicitaciones por arribar a un un año más de vida, incluso le pidieron consejos para conseguir un cuerpo tonificado como el suyo.

“Cumplo años el sábado, cómo hago para tener ese cuerpo en tres días”, le preguntaron a Umaña, a lo que la artista respondió con emojis de risas: “Los Reyes Magos te lo darán”.

Sin embargo, hubo quienes criticaron su desnudo en la plataforma digital, mencionando que ahora “está de moda desnudarse en las redes” para celebrar el cumpleaños.

”¿Por qué las mujeres en general les encanta exponerse así en redes sociales?”; “Y después piden respeto”; “No saben cómo ganar seguidores, se exponen y después no quieren que les digan nada”; “Ahora ya porque son cuarentonas y lucen bien que les parece formidable tienen que estar encuerándose”; “Ya no tienen más potencial en su cabecita, si no que mostrar su cuerpo”, fueron parte de las otras reacciones de los cibernautas.