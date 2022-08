Emocionados hasta el llanto, Nataly Umaña de ‘Dejémonos de Vargas’ renovó votos con su esposo

Nataly Umaña es una actriz colombiana que tiene una buena trayectoria en la televisión colombiana y que actualmente la vemos en el papel de ‘Alejandra Misas’ en la serie ‘Dejémonos de Vargas’ del Canal RCN.

Ella tiene una de las relaciones más estables en el medio con el también actor Alejandro Estrada, quien se dio a conocer en la televisión colombiana por su papel de ‘Sebastián López’ en ‘Tu Voz Estereo’, el programa que simulaba ser una emisora en el que los oyentes contaban sus experiencias de vida y los locutores ayudaban a solucionarlo.

Su historia de amor comenzó en 2012 cuando fueron a un Carnaval de Barranquilla como parte del talento del Canal Caracol, allí comenzaron a compartir y a conocerse mejor, en palabras de Alejandro, fue amor a primera vista.

Tras seis años de noviazgo, Alejandro planeó llevar a Nataly a un picnic en el Central Park de Nueva York y allí le pidió la mano para casarse el 16 de noviembre del 2017 en Las Vegas, pero la celebración fue un año después en Cartagena.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada renovaron sus votos

La pareja de actores Nataly Umaña y Alejandro Estrada renovaron votos matrimoniales en Aruba el pasado 11 de agosto en una hermosa ceremonia, en donde ambos lucían muy elegantes y muy emotivos por lo que han vivido.

En el programa La Red Caracol mostraron imágenes de lo que fue esta celebración y hablaron con la pareja de tortolitos, quienes se ven más enamorados que nunca y no pudieron contener la emoción de estar juntos.

“Quiero pedirte que me perdones por no ser perfecta, te agradezco que sigas conmigo, que me aguantes, que me entiendes, que me apoyes, nunca me das motivos para pensar en otra mujer, en chachos, en nada, eres un gran trabajador y un camelador que la ha dado toda por este matrimonio, te amo”, le dijo Nataly a Alejandro.

Alejandro también emocionado le dijo agradeció por los momentos difíciles que han sabido superar juntos y que sería la mujer con la que se volvería a casar: “Vamos a seguir adelante juntos, tu y yo, y que esta renovación Dios nos la bendiga por completo”.