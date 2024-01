¿Alcanzando el éxito? Exparticipante del Desafío ‘chicaneó’ el ostentoso hotel con el que cuenta en Medellín

Guajira del ‘Desafío The Box’ habla tras su derrota Foto: Captura de YouTube

‘El Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol televisión, pues a lo largo de 19 años se ha encargado de cautivar a los televidentes con cada una de sus nuevas versiones, las cuales ponen a prueba física y psicológicamente a cada uno de los participantes. Pero más, allá de las complejas situaciones que deben afrontar, lo cierto es que su paso por el reality les permitido darle un giro a su vida, pues recientemente, uno de los exparticipantes mostró el lujoso hotel con el que cuenta en Medellín.

Se trata de uno de los participantes más destacados a lo largo de esta producción, como lo fue Augusto Castro, mejor conocido como ‘Tin’, quien además de su gusto por el deporte, también decidió llevar a cabo un nuevo proyecto abriéndole las puertas a un hotel ‘Wellcomme Hotel & SPA’ y el cual fue visitado por la presentadora de ‘Día a Día’, Sandra Posada como plan de descanso para estos primeros días de enero. Allí, los visitantes podrán disfrutar de principio a fin de cada uno de estos espacios, contando con un menú diverso en donde los platos típicos son los protagonistas, así como también un spa, café bar y con una disponibilidad de 25 habitaciones.

Este espacio de descanso y para disfrutar en familia o en pareja, se encuentra ubicado en El Poblado, de Medellín. Pero, eso sí, ‘Tián’ le dejó claro al programa de entretenimiento que no ha sido un camino sencillo, pues lleva alrededor de 2 años no solo adecuando este espacio predilecto, sino también buscando que se da a conocer no solo en Colombia sino alrededor del mundo, teniendo en cuenta el sinfín de extranjeros que llegan a la ciudad de la eterna primavera.

En cuanto a los precios, estos se encuentran entre los $ 329.606 hasta los $ 353.291. Lo cierto es que ‘Tian’ supo seguir creciendo empresarialmente, pues además figura como conferencista, así como también con entrenamientos personalizados para quienes desean transformar su vida a partir del ejercicio y una dieta saludable.