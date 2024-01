Laura Barjum se fue contra los que opinan sobre los cuerpos ajenos

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás al humorista Adrián Parada junto a las actrices Marianela González y Daniela Tapia en una final que ha sido más que polémica.

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos del estrés de tiempo en la despensa, los retos y en especial de las cocinas, y ese es el caso de la novena eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ Laura Barjum.

Y es que recientemente la exreina de belleza se mostró en un video en sus redes sociales con el que hizo un llamado de atención a las personas que critican el aspecto de los demás, esto después de cambios que ha tenido en su cabello.

“Vamos a cantarle la tabla a todo aquel que nos diga cómo es que tenemos que llevar el pelo. Yo te leo, y muchos de ustedes me han dado muy duro porque yo les he estado contando sobre mi transición y últimamente me ven lisa muy a menudo. La transición sigue, pero tú tienes que saber que parte de mi trabajo es tener diferentes looks, entonces muchas veces me vas a ver lisa, crespa, con el leo corto, de muchos colores”, dijo en primera instancia Laura Barjum.

Precisó que muchas mujeres se sentirán identificadas porque la transición a veces no es fácil y es recurrente ver algún peinado y querer emularlo, por lo que reiteró que valido hacerse lo que se desee.

“Porque hoy se te dio la gana de estar crespa y no lisa, válido. Tú deja de estar opinando sobre los cuerpos ajenos. Yo soy una embajadora contra el Bullying así que no permito que nadie se meta con cómo quiero llevar mi pelo” — Laura Barjum

Como era de esperarse la publicación de Laura Barjum acumuló una ola de reacciones por parte de su comunidad digital que agradeció sus palabras y avalaron su directo mensaje en los comentarios.