Mónica Rodríguez mostró ecografía con particular mensaje

Ver a la Mónica Rodríguez en sus publicaciones es llenarse no solo de información, sino de mucha vitalidad y sonrisas, pues la energía que emana con su mirada y sonrisa atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital en todas sus redes sociales.

A veces trata temas de interés social, así como denuncias y una que otras veces hacer un ligero chiste sobre un tema en específico y recientemente no ha sido la excepción, pues la presentadora se adelantó a uno de los eventos más esperados del año.

Para ello ha mostrado una ecografía prenatal que acompañó con la frase “Faltan 7 meses … Bye” y en la que se ve el rostro del cantante español Julio Iglesias como el feto. La publicación corresponde a lo que desde ya parece ser el inicio de memes con respecto al mes de julio, que desde hace años atrás semanas antes, durante y después de su llegada, es protagonizado por fotografías del intérprete de ‘Soy Un Truhan, Soy Un Señor’ y ‘Me Olvidé De Vivir’.

Faltan 7 meses …



Bye pic.twitter.com/zMbFdbMgYd — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) January 2, 2024

Tal y como era de esperarse la publicación de Mónica Rodríguez no tardó en llenarse de reacciones por parte de la comunidad digital quienes iniciaron el 2024 bromeando al respecto del mes más esperado por Internet en todo el año.

“Está como prematuro 🤣”, “Es primero de enero y comenzamos con los memes de julio, bien es que vamos”, “Ja ja ja ja que nunca se nos acabe el buen humor” y “Estamos obsesionados con hacer memes de ese señor... Pero... Pero.... Es muy divertido”, son solo algunas de las divertidas reacciones que destacan en el post de Mónica Rodríguez.

Está como prematuro 🤣 — Daniel Amaya, MD., MSc. (@DanielAmaya84) January 2, 2024

Ya viene en camino 🤣🤣🤣 — jan (@Colombiano0911) January 2, 2024

Jajajajajajajajaaa que ganas de desestabilizar el sistema que crack — Diego Gómez (@diego88gomez) January 2, 2024

Julio Iglesias sobre sus memes en julio

Durante el año 2015, a través de una entrevista para Hola, al cantante le preguntaron sobre su postura ante los miles de imágenes de su rostro que se viralizan a mitad de año. “Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa”, contó Julio Iglesias en aquel entonces según la publicación de Hola.