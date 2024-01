¿Infidelidad a Carolina? Lincoln Palomeque tendría un noviazgo con modelo playmate desde hace tres años

Una de las figuras más representativas del entretenimiento en Colombia, es sin duda Lincoln Palomeque, quien a sus 46 años de edad ha alcanzado el éxito llevando a cabo una de sus más grandes pasiones como lo es la actuación, llegando así a diversos países del mundo mostrando su talento. Como es costumbre, la vida privada de los famosos tampoco pasa de largo, motivo por el cual y aún más cuando se confirmó la separación del cucuteño con su expareja y madre de sus dos hijos, Carolina Cruz. Si bien, ambos reiteraron que era cosa de tiempo y de diferencias hace pocos días la situación cambió de rumbo. Pues, Lincoln tendría un noviazgo con modelo playmate y le habría sido infiel a Carolina.

Le puede gustar: “Me gusta que me hable como niña”: Marcelo Cezán es el centro de críticas por polémicos comentarios

De acuerdo con el clip compartido a través de la cuenta oficial de ‘La Negra Candela’, la figura inició sus declaraciones asegurando que si bien, la pareja reiteró que no había sido por ‘cachos’ su separación, sino, por el contrario, cambios en su relación: “Ha salido a flote con ocasión de unas fotos en las cuales el actor aparece muy buen acompañado por una despampanante mujer, una chica playmate”. Seguidamente, ‘La Negra’ indicó que la modelo sale en las revistas playboy, viajando por diversos países del mundo constantemente: “destinos lejanos, exóticos y costosos”.

Asimismo, reiteró que su posible relación con el actor no se dio hace poco, sino que llevaría casi tres años: “La coincidencia de la crisis conyugal entre Carito y Lincoln coincide en el tiempo y en el espacio, mejor dicho, mientras Caro estaba dedicada a llevar a su hijo a la clínica para que fuera atendido por todos los problemas de salud que tenía, Lincoln andaba de fiesta con esta despampanante mujer”, agregando así dos imágenes en donde no se es visible el rostro de la mujer, pero sí, un corto mensaje en el que se lee: “Tú mi 27 de dic... Gracias... Lp te amo”.

También puede leer: “Tenía toda una vida construida”: Experiodista de Noticias Caracol reveló lo más difícil de haber dicho adiós al canal

Así como también otra de las fotos daría cuenta de que ambos estuvieron disfrutando de una playa, pero cabe aclarar que el rostro de Palomeque no es visible del todo. Aunque no se ha confirmado la información, esta no es la primera vez en la que una misteriosa mujer es catalogada como la nueva pareja del actor, sobre todo luego de meses de su separación con Carolina. Además, que el cucuteño suele revelar pocos detalles de su vida, al parecer, buscando no generar mayores opiniones.