Karol G y su consejo a seguir sobre el amor propio ¿Se anima?

Otra colombiana que brilló durante el año 2023 ha sido Karol G y es que el lanzamiento de dos álbumes en un mismo año como ‘Mañana Será Bonito’ y el ‘Bichota Season’ fueron solo una pequeña parte de lo que vivió.

Puede leer: 2023 fue el año de Shakira y la consagró como la reina latina

Sus canciones en los primeros lugares, colaboraciones únicas como la que hizo con Shakira en ‘TQG’, así como una variedad de premios y conciertos a reventar fueron otras de las experiencias vividas por la artista.

Pero el año 2024 ha iniciado y con ello una agenda que la tendrá de gira por gran parte de Latinoamérica y Europa, por lo que hace poco se adentró más a lo que espera de este nuevo año a través de una publicación por medio de sus rede sociales cargada de amor propio.

“El 2024 me niego a estar en lugares donde me toque encogerme para poder encajar. Me niego a ser pequeño porque otros piensen pequeño, me niego a limitar mi visión por las limitaciones de otros. El 2024 voy a creer en mi como nunca antes, voy a sacar todo mi potencial, voy a ser quien siempre he querido y para lo que tanto he trabajado✨. ¡¡¡Lo manifiesto desde ya con todo el que lea este tuit!!! ❤️‍🔥 📈 📈 📈”, escribió Karol G.

Al ser una especie de manifiesto, como era de esperarse toda su comunidad digital no dudó en sumarse a sus palabras, tomándolas como guía en este 2024 y las reacciones no tardaron en llegar a su publicación.

El 2024 me niego a estar en lugares donde me toque encogerme para poder encajar. Me niego a ser pequeño porque otros piensen pequeño, me niego a limitar mi visión por las limitaciones de otros. El 2024 voy a creer en mi como nunca antes, voy a sacar todo mi potencial, voy a a ser… — LABICHOTA (@karolg) December 31, 2023

Es de recordar que la cantante liberó días antes de finalizar el 2023 el tema ‘Qué Chimba De Vida’ y precisó que su intención era la de ofrecer algo más para despedir el año, por lo que se convirtió en un trend para las redes sociales ya que sus seguidores empezaron a compartir con videos y fotografías lo mejor que les pasó con la canción de fondo.