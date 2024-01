¿'Berlín’ tendrá segunda temporada?

La primera temporada de ‘Berlín’ se ha robado el Fin de Año y lo que va de 2024 y es que el éxito que ha marcado este spin-off de ‘La Casa de Papel’ desde su estreno el pasado 29 de diciembre de 2023, ha sido como el de su trama progenitora.

El robo inicia en Madrid con el robo de un cáliz del arte sacro del siglo IV y junta a Berlín como líder de la banda que junta a Keila, una ingeniera electrónica a la que hackear no le es imposible. A ellos se suma Roi, quien es un experto en cerraduras que ha estado más en la cárcel que en la calle.

Damián, un profesor universitario con una audaz mente criminal que busca entender que hay más allá de la monotonía de un amor. Bruce, un joven seductor y directo capaz de manejar cualquier cosa sin conflicto alguno y Cameron quien arrastra la devastación de un desamor, pero sin miedo al peligro.

París junta a los seis ladrones en una misión que los hace atravesar las mismas catacumbas para llegar a una casa de subastas que resguardará el botín. Pero en pleno plan, Berlín se enamora perdidamente de una mujer y eso, le da dificultad a lo planificado para quedarse con las joyas.

La trama de ochos capítulos transcurre de manera perfecta antes de los sucesos de ‘La Casa de Papel’ y que trae de vuelta no solo al famoso ladrón, sino a las inspectoras Alicia Sierra y Raquel Murillo en una misión con la que deberán atar cabos.

Atención spoiler

Netflix aún no ha confirmado si ‘Berlín’ tendrá o no una segunda temporada, pero al final del último capitulo una conversación entre Berlín y Damián deja abierta la posibilidad, pues el protagonista no contaba con un contratiempo.