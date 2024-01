Yeison Jiménez reapareció tras problemas en su salud y aconsejó a sus fans para que no pasen por el dolor que vivió

Luego de pegarle un gran susto a sus millones de fanáticos, al cancelar parte de su gira de conciertos por su delicado estado de salud, el cantante Yeison Jiménez , reapareció en las redes sociales para dar un parte de tranquilidad a los amantes de su música y de paso darles un consejo para que ninguno pase por un dolor tan grande como el que vivió.

El intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, fue noticia en el cierre del 2023, luego de dar a conocer mediante un comunicado que no podía cumplir con algunos de los compromisos pactados para Fin de Año, luego de que su salud se viera deteriorada por una infección intestinal y la presencia de un cálculo en sus riñones.

Ante la preocupación de quienes lo siguen “con el corazón”, el caldense de 32 años, decidió realizar una transmisión en vivo por medio de la plataforma TikTok, en donde reveló detalles inéditos del martirio que vivió, y aprovecho para sugerirle a sus fans que se realicen un examen médico en específico para que no pasen por lo que él pasó:

“Háganse un Uro Tac, que vale la pena. Porque sí tienen algo, una ‘piedrita’ en el riñón, en la vejiga, en la vesícula, pues se van a evitar un dolor muy fuerte. Mi umbral del dolor siempre ha sido muy alto (...) Cuando llegó el 24 al hospital de Fusagasugá, sentí mucho dolor, me pusieron morfina y de un momento a otro yo no sentí mucho más nada y me fui para la casa. (...) Hacerse un tatuaje es como pasarse una pluma, por la cara, es un dolor de verdad muy fuerte. De hecho, hubo un momento en el que yo empecé a respirar y sentía el aire caliente; tenía ganas de desmayarme por el dolor”, manifestó el nacido en el municipio de Manzanares.

“Es una ‘piedrita de siete milímetros, pero tengo amigos que dicen que han expulsado unas de hasta tres milímetros y casi se mueren; entonces yo estoy que me muero, pero del susto”, añadió.

¿Qué es un Uro Tac?

Acorde con información de centros internacionales especializados en urología, como la Clínica García Reboll, este procedimiento consiste en una radiología no invasiva que tiene como objetivo detectar sangre en la orina, infecciones, tumores en el tracto urinario, y piedras en los riñones.

En estas imágenes de contraste se observan los riñones, uréteres, vejiga, testículos y próstata. Para la realización del mismo, el paciente debe llegar un ayuno previo y solo puede ingerir bebidas en el momento del examen.

