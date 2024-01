“También sentimos”: Periodista de City Tv salió a responderle a quienes se burlaron de ella por su fallo en vivo

Durante varios días la imagen de la talentosa periodista de City Tv, Lorena Torres, se volvió viral en las redes sociales, por un fallo que tuvo la comunicadora mientras hacía una transmisión en vivo y en directo , suceso que fue titulado por algunos internautas como ‘Mi primera chamba’. Respecto al clip, la comunicadora decidió salir a declararse, para no solo responderle a quienes se burlaron, a esto se le sumó una serie de consejos para sus colegas en medios de comunicación.

Miles de personas le dieron clic a las imágenes en las que se le ve a Torres tener problemas para presentar su nota periodística, ya que no logró concretar el inicio de la misma, al presentar fallas con una frase en la que resaltaba la palabra “intermediarios”. Ante el matoneo digital del que fue víctima, Laura usó su perfil de TikTok, para mostrar su versión de los hechos y brindarle tips a quienes desempeñan labores comunicativas al igual que ella.

“No tengo ni idea de la persona que subió la embarrada a TikTok. Esto pasó más o menos hace unos 15 días, no es tan reciente por así decirlo; tampoco fue mi primer en vivo, como algunos de ustedes lo están pensando. (...) Agradezco a las personas que me han dejado sus comentarios, que se han tomado el tiempo de escribirme. (...) Mensajes de quienes se ponen en mis ‘zapatos’. (...) No es fácil salir en vivo como algunas personas lo piensan, nosotros también sentimos, nosotros también nos equivocamos”, manifestó.

“Un consejo que le doy a los periodistas que como yo están en su primera chamba, es que no se memoricen lo que van a decir, porque eso fue lo que me pasó. Me dieron el paso después de que se me cayera una noticia, llevaba dos minutos pensando que íbamos a sacar al aire, porque se me cayó una noticia de una manifestación. Estaba un poco abrumada y escribí un libreto, me aprendí un libreto y se me olvidó la segunda palabra. No les pongo mucha atención a los comentarios llenos de odio, a los que no creen en mi proceso y en mi trabajo, realmente amo lo que hago”, añadió.

