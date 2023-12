“Cogerla más suave”: Yeison Jiménez recibió tremendo vaciadón de Arelys Henao por descuidar su salud

Lo que sería un cierre de año lleno de presentaciones, repletas de amor para sus seguidores, terminó convirtiéndose en todo un martirio para el cantante Yeison Jiménez, luego de que tuviera que cancelar varios de sus conciertos por una decaída en su salud que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente. Al respecto, una referente del género popular, Arelys Henao, preocupada por la salud del caldense, decidió pegarle su buen ‘halón de orejas’.

Mediante un comunicado oficial de su organización empresarial, el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, le dio a conocer a sus millones de fanáticos que tuco que pasar por el bisturí luego de enfrentar una infección intestinal que duró mes y medio, y la presencia de cálculos en sus riñones; motivos de fuerza mayor que lo llevaron a cancelar los eventos que tenía programados para el 26 y 27 de diciembre.

Los días han pasado, y en procura de dar un parte de aliento a quienes lo siguen, el nacido en el municipio de Manzanares, decidió realizar una publicación en la que le agradeció a los amantes de su música por los mensajes de aliento en estos días tan duros: “Siento que me he sembrado en el alma de un público que siempre me aplaude, que llenan mis escenarios, pero jamás me imagine que de verdad ustedes me quieran tanto, me hicieron llorar porque sacrifiqué todo lo que tengo para estar con ustedes”, manifestó en una reciente publicación de Instagram.

Precisamente en este post, Henao, ‘La reina de la música popular colombiana’, decidió partir de su larga experiencia para brindarle un consejo disfrazado de regaño a Jiménez: “Dios te bendiga, hay que cogerla más suave, la vida es una sola, mi querido amigo”, afirmó.

