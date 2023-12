¿Junto con Carolina Cruz? Lincoln Palomeque confesó si estará con sus hijos en época de fin de año

Lincoln Palomeque es una de las figuras más reconocidas en la industria del entretenimiento, pues desde muy corta edad mostró su talento como actor siendo parte de telenovelas como ‘Padres e hijos’, ‘Francisco el matemático’ y ‘Perfil falso’. Siendo, precisamente, allí, en donde conoció a Carolina Cruz, presentadora y empresaria, con quien tuvo dos hijos, Matías y Salvador y sostuvo una relación de más de 8 años. Aunque su unión llegó a su fin, ambos aseguran que cuenta con un vínculo cordial por sus dos pequeños. Ahora, en temporada decembrina, el actor compartiría fin de año con Carolina Cruz y sus hijos.

Le puede gustar: “Me hicieron llorar”: Yeison Jiménez reveló la situación que jamás pensó vivir tras problemas con su salud

Luego de un año lleno de proyectos a nivel nacional, pero sobre todo internacionales, residiendo entre Colombia y México, el actor regresó a Colombia con el fin de tomarse unos días de descanso y por ende, compartir y disfrutar en compañía de su familia. En medio de un evento y según lo revelado por el medio de comunicación ‘Pulzo’, Palomeque aseguró hace algunas semanas que esperaba estar en compañía de sus pequeños alguna de estas dos fechas.

Sin embargo, este encuentro no sería precisamente en Colombia, pues aprovechando sus vacaciones de ‘Día a Día’, Carolina Cruz viajó hacia Estados Unidos, llegando días antes de la navidad para compartir con sus seres queridos quienes residen allí. Si bien, las diversas fotografías en compañía de sus pequeños no faltaron, lo cierto es que el 24 de diciembre no fue la fecha predilecta para que Palomeque disfrutara con sus hijos, pues además de estar ausente de sus redes sociales, no le vio en las de la presentadora y sus familiares.

También puede leer: ¿El amor o la disciplina? Sebastián Martínez reveló la fórmula del éxito para él y para su hijo, Amador

Por ende, el famoso actor buscaría festejar el año nuevo junto a Matías y Salvador, al igual que el año pasado, que si bien, no se dejaron ver juntos, las imágenes compartidas a través de sus respectivas cuentas de Instagram dejaron ver que se encontraban en el mismo lugar, en donde el cucuteño tuvo que viajar a Miami, ya que como es tradición en la presentadora suele volver al país sobre los primeros días de enero, aprovechando de principio a fin la presencia de su hermano, cuñado y respectivamente sus dos sobrinos a quienes considera como sus hijos.

Cabe resaltar que el pasado 24 de diciembre, Lincoln habría compartido junto al resto de su familia e incluso varios amigos tanto en Bogotá como en Cúcuta. Pues, más allá de sus diversos proyectos, busca no dejar de lado a quienes son lo más importante en su vida.