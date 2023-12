“Me hicieron llorar”: Yeison Jiménez reveló la situación que jamás pensó vivir tras problemas con su salud

Yeison Jiménez es un cantautor y compositor colombiano de música popular, quien comenzó su carrera musical a los 7 años, cuando ganó el primer lugar en un festival de la canción infantil en Manzanares y para los 12 años, comenzó a componer sus propias canciones y desde allí, comenzó a luchar y trabajar por cada uno de sus sueños. Si bien, los frutos no se dieron de inmediato, actualmente es considerado uno de los más grandes exponentes de la música popular tanto nacional como internacional. Sin embargo, los problemas de salud han sido constantes en la vida del manizaleño desde hace varios meses y recientemente confirmó que será intervenido por cálculos en sus riñones y también tuvo que cancelar algunos de sus conciertos. Además, Jiménez reveló la situación que jamás pensó vivir tras problemas con su salud.

Luego de que el cantante les informara a sus fans por la situación que se encuentra atravesando y de paso, pidiendo que oraran por él, Jiménez ha estado más activo que nunca a través de sus redes sociales, al parecer, leyendo varios de los mensajes que se han encargado de mandar sus seguidores al conocer la situación que está viviendo.

En medio de su nueva aparición, el intérprete de ‘Aventurero’ aseguró: “Estoy impresionado. He leído miles y miles de mensajes y solo encuentro amor en sus palabras. Siento que he sembrado en el alma de un público que siempre me aplaude, que llenan mis escenarios”. Seguidamente, el cantautor reiteró que jamás pensó que sus seguidores lo llegaran a querer tanto, incluso terminó confesando que no pudo evitar las lágrimas ante varias declaraciones.

“Porque sacrifiqué todo lo que tengo por estar cerca de ustedes”, fueron otras de las palabras del cantante, dejando claro que el cariño con sus seguidores es mutuo. Asimismo, Jiménez, indicó que espera pronto volver a los escenarios compartiendo así algunas de sus mejores canciones.