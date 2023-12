Ex empleada de Fanny Lu rompió el silencio y reveló que recibió maltrato de parte de la cantante

Fanny Lu es una de las cantantes reconocidas de Colombia, que además de su carrera artística, ha sido una de las ‘coach’ más recordadas de ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’, por otro lado, en las últimas semanas contrajo matrimonio con un empresario y las imágenes de sus nupcias se hicieron virales. Pero recientemente, una de sus empleadas, reveló detalles de su vida laboral que no dejan muy bien parada a la cantante caleña.

Su jefa de prensa, Paola Vargas, compartió en un episodio del Postre Primero Podcast los momentos que vivió con Fanny Lu y como el momento de su despido la dejó afectada a nivel emocional, pues ella consideraba a la cantante más que su jefe, una amiga con la que compartía sus días: “Yo pensé que teníamos una relación de lealtad y de mujeres, porque esa es la bandera de ella. Yo la tenía en un pedestal, y ese fue mi error, no debí poner tantas expectativas, me dio $900.000 pesos de liquidación”.

Paola, también compartió partes de su experiencia como trabajadora del equipo de Fanny Lu y pese a que era jefe de prensa, ayudaba en muchas de sus tareas a la cantante, tanto así que en momentos llegó a peinarla: “yo tenía como diez cargos en uno, trabajábamos en su casa y nos quedábamos hasta la una de la mañana y viajábamos, lo que más me dolió fue que me despidió en una nota de voz por WhatsApp de siete minutos. Ella me dijo que sentía que yo no era feliz, un montón de excusas, no quisiera trabajar de nuevo por ella”.

Paola en un momento indicó que Fanny Lu llegó a hablar mal de ella: “Hablando pestes de mí, diciendo que yo no había hecho nada, me estaba dejando mal al lado de posibles clientes”.

En los comentarios, muchos recordaron que no es la primera vez que Fanny Lu es señalada por problemas con su círculo laboral, por lo que muchos demuestran rechazo hacia las actitudes de la intérprete de ‘No eres para mi’.