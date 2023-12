¿Y el esposo? Fanny Lu reapareció en redes, pero con sus hijos

La dulzura y el corazón de la cantante colombiana Fanny Lu traspasa las fronteras y es que su público sabe muy bien cómo es la artista, es por ello que quienes siguen su música también continúan acompañándola en lo que son los consejos de vida que da por medio de sus redes sociales.

Recientemente no ha sido la excepción, ya que esta vez ha hablado sobre un detalle más que importante y no es más que su mensaje por la Navidad, solo que con detalle y es que no apareció junto a su esposo, sino en compañía solamente de sus hijos.

Es de recordar que Fanny Lu se casó con el empresario peruano Mario Brescia Cafferata, con quien contrajo matrimonio el pasado 1 de diciembre en Cartagena. Poco ha mostrado la cantante en las redes sociales, ya que ha sido muy reservada, sin embargo, sí publicó fotografías con Mateo y Valentina.

“¡Mi gente bella! ¡Queremos desearles una Feliz Navidad! ¡Que la magia de la navidad llene sus corazones de esperanza, amor y bendiciones divinas! ¡Que Dios los colme de alegría y prosperidad en cada paso que den! ¡Gracias por ser parte de mi vida y por permitirme ser parte de la suya! Los quiero ❤️” — Fanny Lu

Como era de esperarse la publicación se llenó de diversas reacciones entre quienes agradecieron sus palabras, pero también llamó la atención la ausencia de su esposo. “Navidad casada y no está con su esposo, parece que ese matrimonio no va a durar mucho”.

El mensaje de Fanny Lu

La publicación fue un seriado de imágenes y fotografías en los que, como la cantante acostumbra, desplegó un emotivo mensaje cargado de espiritualidad y sobre todo de sus buenos deseos a toda la comunidad que la sigue en su carrera por medio de redes sociales.

“Es Navidad, es una época hermosísima, ustedes saben que me encanta, me parece que es el momento para reflexionar, para darle gracias a Dios por tantas cosas bonitas y hasta por las difíciles porque las difíciles enseñan mucho te ponen unos retos importantes en la vida que te ayudan a aprender y a crecer”, dijo Fanny Lu.

Pidió a su comunidad digital a no darse por vencida, y en especial aprovechar cada reto, cada oportunidad y que las metas sean ambiciosas porque aseguró saber que todos podrán.